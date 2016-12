Madagascar: SOMIA à Mangabe - Une exploitation rizicole à grande échelle lancée

A part la création de 200 emplois directs, cette filiale du groupe Akesson contribue également au développement socio-économique de la commune rurale de Mangabe

SOMIA (Société Malgache de l'Industrie Agricole), une filiale du groupe Akesson, reprend officiellement ses activités après avoir loué ses terrains aux particuliers en lançant une exploitation rizicole à grande échelle dans la commune rurale de Mangabe, district de Maevatanàna. Les collectivités territoriales décentralisées, notamment la région Betsiboka et la population locale impactée par ce projet de grande envergure ont fortement loué le retour de cet opérateur qui s'y est installé depuis des années. En effet, les retombées économiques positives sont palpables, d'après leurs dires.

Développement. « A Mangabe, 327ha de terrain sont désormais exploitables contre 500ha auparavant. Et à Ambinanikely, on recense 587 ha de terrain arable pour une culture de décrue. Le rendement de productivité rizicole est prévu à 5 tonnes/ha », a soulevé Raminosoa Samuel, un technicien agricole. Notons que SOMIA s'engage à former les paysans qui travaillent en partenariat avec elle tout en leur dotant des équipements et intrants nécessaires dans le but de booster la production rizicole tant en quantité qu'en qualité dans la région de Betsiboka. « Et après la récolte prévue en mai en 2017, une exploitation à grande échelle sera également lancée pour les autres filières porteuses tels que le black eyes et le haricot », a-t-il poursuivi. Mais à part la création de 200 emplois directs, la société SOMIA contribue également au développement socio-économique de la commune rurale de Mangabe. Il s'agit entre autres, de la réparation de la pompe pour une adduction d'eau potable à la population locale, la sécurisation de la zone et la distribution des fournitures scolaires aux enfants.

Partenariat. En outre, d'autres projets sont en vue pour ne parler que de la réhabilitation d'un tronçon de route de 52km reliant la commune avec la RN4 pour évacuer les produits locaux, la protection des bassins versants contre l'érosion des sols et l'électrification de la commune. Les travaux de construction d'un CEG sur place sont déjà en cours. « A Madagascar, l'installation des opérateurs économiques privés en zone rurale devrait toujours se faire en tenant compte des besoins des populations locales. C'est indispensable pour la durabilité de nos activités et un facteur de succès important sur le long terme. Un développement inclusif est un processus gagnant », a exprimé Karl Akesson, le PDG du groupe Akesson.

De son côté, le Chef de région de Betsiboka, Razafipiera Herimalala, qui était présent lors du premier coup d'envoi de labour de SOMIA, a rappelé que celle-ci dispose d'un titre foncier légal et a eu gain de cause au niveau de la Cour d'Appel en décembre 2014. « S'opposer à la décision de la justice est condamnable. C'est pourquoi, il faut appliquer la loi afin de protéger les investissements des opérateurs privés sinon cela porte atteinte également au droit de propriété. Le partenariat entre le public et le privé est d'ailleurs indispensable pour assurer un développement rural », a-t-il conclu.