Madagascar: « Fanomezan'ny Ray » - Joseph d'Af se surpasse !

Vendredi soir, Joseph d'Af célébrait, avec ses inconditionnels la naissance du Christ

Ceux qui n'y sont jamais allés se disent que c'est ennuyeux, que l'ambiance y est souvent morose et que les artistes qui y chantent sont souvent vieux-jeu et conservateurs... et pourtant non ! A un concert évangélique, comme ce fut le cas au CCEsca, on chante à tue-tête et on reprend toutes les chansons en chœur, on applaudit, on se lève pour danser et se mettre dans l'ambiance... On déclare même haut et fort, pour que tout le monde l'entende, son amour et sa reconnaissance à Jésus. Oui, à un concert évangélique, on prend le temps de s'amuser mais surtout, on prend plaisir à louer le Seigneur, surtout en cette veille de noël. Resté lui-même et sans complexe, Joseph d'Af, vendredi soir, a effectivement tenu une prestation inédite. Sa bonne humeur a d'ailleurs contaminé le public qui s'est pris au jeu et a dansé au rythme de ses titres les plus entraînants, « pour la gloire de Jésus ».

Duos. Oui, il était la grande tête d'affiche de ce concert au CCEsca. Avec ses interprétations magistrales, sa voix enchanteresse et ses danses à l'Usain Bolt, Joseph d'Af a entraîné le public. Il a fait encore plus le bonheur de ce dernier en invitant à monter sur scène plusieurs de ses amis. Ce soir-là, le neveu de Njakatiana entonnait donc en duo l'un de ses célèbres titres « aleloia », avec Lovatiana. On eut également droit à une magnifique prestation avec Sylvia ou encore une reprise d'un titre de Rija Rakoto avec bien sûr, le chanteur au clavier. Des duos tout aussi exceptionnels les uns que les autres. Le plus marquant reste néanmoins ce moment où il fait venir sur scène son cousin Ariane. Ensemble, ils reprennent cet air aux accents du Nord. Un titre très charmant au cours duquel les deux frères se mettent en tandem et partagent leur allégresse avec ce public, venu très nombreux pour célébrer autrement la veille de noël. Un moment inédit !