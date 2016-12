Madagascar: HDA - Magnifique soirée avec Silo, Imiangaly & Rolf et Jaojoby

On prend goût à écouter ses titres, déjà connus mais revisités autrement pour que le public ait l'impression de le découvrir pour la première fois. En duo, autant dans la vraie vie que sur scène, la complicité de Rolf et Imiangaly s'est fait ressentir à travers leur prestation. L'un connaît tellement l'autre qu'ils ne se perdent jamais. Accompagnés par leur famille de Voots Kongregation, le duo a entraîné les noctambules de l'HDA dans leur délire musical.

Du rock, du funk, de la soul, du jazz, du salegy... les amoureux de bonne musique ont été gâtés à l'Hôtel de l'Avenue. Vendredi soir, on eut effectivement droit à une soirée exceptionnelle, comme on en a que rarement avec trois groupes exceptionnels qui n'ont plus rien à prouver. Jouant les guitaristes, se mettant parfois dans la peau d'un pianiste et souvent les chanteurs, Silo, entouré de ses complices d'Elektradam a, encore une fois, surpris le public.

