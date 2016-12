Madagascar: Bistrot de Tanà - Jimmy Harrisson pour un afterwork convivial

Vendredi dernier, avec sa guitare et tout simplement accompagné par un claviériste, il a interprété une bonne trentaine de chansons au répertoire pour faire passer le temps. Sur les tables, le public appréciait. Tracy Chapman, Michael Jackson, Prince... autant de grands chanteurs que cet interprète a fredonné à sa manière, et la soirée feutrée a bien commencé.

« Afterwork », un concept qui commence à prendre tout son sens dans la capitale. Après une bonne semaine de travail, et avant même de commencer la soirée du vendredi joli, de plus en plus de gens d'offrent le temps de prendre un petit apéro, histoire de se mettre en condition.

