Madagascar: Voahangy R. - Mialy R. - Combat de Première Dame

Les deux femmes sont visiblement en précampagne pour leur époux respectifs.

De retour au pays depuis quelques jours, l'ancienne épouse du numéro Un de la Transition, Mialy Rajoelina multiplie les actions sociales en faveur des plus démunis. Même après la fin de la Transition, son « Association Fitia » est venue régulièrement en aide aux enfants et personnes âgées issus des familles défavorisées. En tout cas, avec ce retour sur le devant de la scène de Mialy Rajoelina, le combat de Première Dame pour 2018 est complètement lancé. Et ce, dans la mesure où l'actuelle tenante du titre, Voahangy Rajaonarimampianina, entend certainement conserver sa place.

Rivales. Depuis que le HVM a décidé de tourner le dos au MAPAR, les deux femmes sont devenues de facto des « rivales » ou des « adversaires » (c'est selon), même si elles étaient dans le même camp durant la période transitoire. L'une en tant qu'épouse du numéro Un de la Transition, l'autre en qualité de femme du Grand Argentier. Même si elle n'est pas omniprésente sur le terrain, Voahangy Rajaonarimampianina dépêche les membres de son cabinet - elle est la Première Dame à en avoir - pour séduire notamment les bas-quartiers. Et ce, dans l'objectif inavoué de conserver le titre de Première Dame en 2018.

Noël. A deux ans de cette échéance électorale, Voahangy Rajaonarimampianina et Mialy Rajoelina se lancent dans la précampagne. Prêtes à peser de tout leur poids et de tout leur charme dans la balance des votes au soir du premier tour. La concurrence sera de plus en plus âpre à mesure que 2018 approche. Voahangy Rajaonarimampianina utilisera certainement tous les moyens pour faire gagner son mari et rester ainsi à sa place de Première Dame. De son côté, Mialy Rajoelina peut compter sur le capital sympathie dont elle bénéficie au sein de l'opinion pour faire la différence. Issue d'une grande famille et diplômée en management, finances et commerce, elle n'a pas besoin de vendre ses actions.

Une attitude qu'elle inspire ou qui inspire visiblement son époux qui aurait célébré Noël hier avec le Père Pedro au Centre Akamasoa. Andry Rajoelina aurait même formulé un petit discours devant les fidèles catholiques. De son côté, Hery Rajaonarimampianina n'a pas assisté au culte de Nöel au temple FJKM d'Ambohinaorina à Sabotsy-Namehana. Il aurait déjeuné en famille hier à l'île Sakatia, à Nosy-Be où il vient de marier sa fille issue de son union avec sa première ... .madame.