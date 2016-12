Madagascar: « Krizy mafy »

Crise sur le plan économique, social et sécuritaire pour la majorité de la population qui ne ressent pas, pas encore, les retombées positives du Sommet du Comesa et de celui de la Francophonie. Même absence de ressenti pour la Conférence des bailleurs par rapport à laquelle le « vulgum pecus » a l'impression de la bailler belle. « Mampiesona », reproche-il au pouvoir en place qu'il accuse de vouloir l'infantiliser en lui faisant au Père Noël. Sans rien apporter au niveau de la hotte ... sphère.

D'ailleurs, il n'y a pas à proprement parler de pesée tel que c'est aussi le cas pour la volaille dont le poids s'évalue au pif quand il ne se tâte pas à la main au marché. Contrairement aux grandes surfaces où les gallinacés prêts à cuire et préalablement vidés, sont vendus au gramme près. Pour ne citer que la dinde noëlesque qui est proposée à 20 000 ariary le kilo. Le prix des œufs a également connu une hausse ... pondérée avec l'offre qui n'arrive pas toujours à suivre la demande avec les bûches de Noël et les « mayonnaise » maison, même si cette dernière ne prend pas toujours en cette période de « krizy mafy ».

Les prix des volailles se sont littéralement envolés en cette période de fêtes où les 10 milliards de dollars alloués par la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs à Paris ne sont pas près d'impacter sur le panier de la ménagère à Tana. Pas plus qu'en province. Malgré cette pluie annoncée de billets verts, le budget des ménages est saigné à blanc par la flambée des prix. Une inflation galopante comme les chevaux à Analakely où le tour de l'Avenue de l'Indépendance revient à 2 000 ariary par personne, quelque soit le poids du jockey.

Poulet de chair ou « gasy » ; canard fermier ; oie d'élevage ; dinde ; chapon... Le consommateur avait l'embarras du choix pour le « laoka krismasy » tout en étant en fait limité par son pouvoir d'achat sous peine d'y laisser des ... plumes. Qui plus est, dans la perspective de janvier, le mois le plus long de l'année.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.