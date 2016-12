Madagascar: Lycée Jules Ferry Faravohitra - Des vêtements pour les détenus d'Antanimora

Meilleurs résultats. Une telle initiative entre dans le cadre de l'éducation civique des élèves, et qui s'aligne à la politique du ministère de tutelle, insistant sur la responsabilisation de chaque élève. Un geste visant le développement du pays. Et la proviseure se veut être reconnaissante envers les parents qui ont permis à leurs enfants de réaliser cet acte de partage. A noter que le Lycée vient de recevoir les félicitations de la Cisco Tanà-Ville pour les meilleurs résultats obtenus au bac 2016.

Un regard particulier pour les détenus de la Maison Centrale d'Antanimora. Vendredi dernier, une délégation composée de quelques membres du personnel et d'une dizaine d'élèves, dirigée par Rabenary Prisqualine, proviseur du Lycée Jules Ferry Faravohitra ont rendu visite à cette prison. Ils n'étaient pas venus les mains vides. Ils ont apporté des effets vestimentaires pour les détenus, un geste généreux qui a permis de cultiver l'altruisme et l'amitié malgré la différence, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

