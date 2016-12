Madagascar: Noel - Les églises étaient remplies de fidèles

Toutes les églises étaient remplies de fidèles, le jour de Noël. Visiblement, tout le monde voulait assister à la célébration de la naissance de Jésus. Surtout que cette année, Noël tombe un jour de dimanche. Alors un monde fou pour chaque église, qu'elle soit catholique, protestante, luthérienne, etc. Pour beaucoup, des chaises supplémentaires ont été placées à l'extérieur afin que tous les fidèles puissent prendre part à la messe. Surtout que ceux qui se rendent occasionnellement à l'église ont été présents. Quoi qu'il en soit, bon nombre d'hommes d'église s'accordent à dire que les gens viennent particulièrement le jour de Noël, pour entendre un message d'amour et de fraternité.

