Tunisie: TIRS AU BUT - Samuel Abeiku vers le Parc A

Le CAB devra enfin payer à son ancien joueur Houssemeddine Sdiri les sommes suivantes : 20.000 DT de salaires impayés et 37.332 DT reliquat prime de rendement. Le CAB est interdit de recrutement jusqu'à régularisation de ce dossier. L'ASM devra à son tour payer à son ancien joueur Alaâeddine Abbès les sommes suivantes: 32.000 DT (reliquat prime de rendement) et 500 DT frais d'avocat. L'ASM est interdit de recrutement jusqu'à régularisation de ce dossier.

La commission fédérale des litiges réunie au siège de la FTF a décidé ce qui suit : Refus quant à la forme la requête déposée par le joueur Alaâ Melki contre le Club de Medjez El Bab. Refus quant à la forme de la requête déposée par le joueur Yassine Letaïef contre le Club Olympique de Sidi Bouzid . La JSK devra verser à son ancien joueur Haythem Laâyouni les sommes suivantes : 11.515 DT (reliquat prime de rendement) , 3.400 DT de salaires impayés et 100 DT prime de formation. Le CAB devra payer à son ancien entraîneur Amor Ben Ounaïes les sommes suivantes : 9.733 DT de salaires impayés. 12.000 DT prime de résiliation unilatérale du contrat. 4.000 DT prime de congés payés et 500 DT de frais d'avocat. La commission a aussi considéré le contrat liant les deux parties résilié par le CAB unilatéralement.

L'Olympique de Béja continue de renforcer son équipe après un mauvais départ. Un des compartiments à revoir est le milieu de terrain duquel s'est déjà plaint l'ex-coach Ali Sebti et auquel le nouvel entraîneur n'a pas trouvé de solutions. Dans le poste de milieu offensif, le club des «Cygogne» a trouvé un accord avec l'ex-joueur de l'Etoile sportive du Sahel, Wael Bellakhal qui a signé un contrat d'une saison et demie.

Le passage d'Ahmed Hosni au Club Africain se précise. L'attaquant du Stade Gabésien a déclaré que son transfert au club de Bab Jedid n'est plus qu'une question de temps : «Les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente. Une réunion aura lieu en début de semaine avec Slim Riahi pour tout finaliser. Je promets de me donner à fond sous les couleurs du CA».

Copyright © 2016 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.