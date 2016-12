Madagascar: TCIM - Star « fidèle » partenaire de l'évènement

Le Tour Cycliste International de Madagascar a été une occasion de rassembler les coureurs professionnels et les supporters de cette discipline. Une grande famille qui s'est réunie autour de la convivialité de THB à chaque étape. Lors de la dernière étape qui s'est tenue autour du Lac Anosy le dimanche 18 décembre, les animateurs de la THB ont mis l'ambiance, avant que les supporters n'applaudissent et ovationnent les coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée après des jours d'efforts. C'est tout naturellement qu'ils ont été accueillis avec la bonne humeur du « Soa Ny Fiarahantsika ».

L'étape de Behenjy à Antsirabe désignée THB (124 km) et de Malaimbandy à Miandrivazo renommé XXL (116 km) ont été sous le parrainage des marques du Groupe Star. Aussi, l'équipe Madagascar B a été parrainée par XXL dont les efforts considérables du jeune Tojonirina Rabemananjara. En tant que boisson officielle, Eau Vive a désaltéré tous les participants ainsi que les organisateurs, durant ces 10 jours de courses intenses. THB quant à elle a partagé la convivialité, avant et après les étapes, à travers diverses animations.

Lors de la dernière étape du tour du Lac Anosy, le maillot Eau-Vive du vainqueur de l'étape a été décerné à Bryan Maillot (Equipe de la Réunion) et le maillot Caprice du meilleur jeune Dino Mohammed Houlder (Equipe nationale malgache). Les coureurs ont parcouru 988 km et un total de 2 626 km, avec les transbordements, a été bouclé dans le cadre de ce tour. 11 villes ont été traversées par le TCIM de Tamatave, Fénérive-Est, Brickaville, Moramanga, Antananarivo, Behenjy, Antsirabe, Morondava, Malaimbandy, Miandrivazo, et Mandoto.

