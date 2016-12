Madagascar: HCC - Un P.A, une cocarde et un passeport diplomatique pour les membres

Cocarde. Force est de constater que la HCC vient après le gouvernement et les deux Chambres du Parlement. Il n'est pas alors exclu que les députés relancent leur demande de passeport diplomatique pour qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures entre Tsimbazaza et Ambohidahy. Qui plus est, les membres de la HCC s'attribuent également « une cocarde pour l'identification de leur véhicule ». La HCC de s'auto-féliciter même dans son règlement intérieur révisé qui prévoit que « compte tenu des mérites éminents acquis au service de la Nation, les Hauts Conseillers sont élevés au grade de Commandeur de l'Ordre national, au grade de Grand Officier de l'Ordre national s'ils sont déjà au grade d'Officier de l'Ordre national ou à un grade supérieur selon leur ancienneté s'ils sont déjà titulaires du grade de Commandeur ou d'un grade supérieur ». Bref, comme pour les généraux, c'est aussi la Grande Graderie à Ambohidahy.

Selon l'article 112 du règlement intérieur qui vient d'être révisé, « pour leur protection personnelle, le président, les Hauts Conseillers, le Secrétaire général et le greffier en chef ont droit à la dotation d'un pistolet automatique par la Direction de la sécurité de la Cour ». Par ailleurs, l'article 111 de disposer que « les membres de la Haute Cour Constitutionnelle en mission officielle à l'extérieur ont droit à un passeport diplomatique ». L'article 114 d'ajouter que « sur le plan protocolaire et compte tenu de la dignité de la fonction, les Hauts Conseillers sont au même rang que les membres du gouvernement ».

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.