Afrique: Union Européenne - Plusieurs défis à relever pour Madagascar !

Au niveau de la lutte contre la pauvreté et à l'assise de stabilité, ce n'est pas une mince affaire dans la mesure où la pauvreté est profondément ancrée dans les annales des Malgaches et la lutte - pouvant se réduire uniquement à une réduction - nécessite une grande volonté politique. La stabilité, quant à elle, demeure une utopie dans le pays tant qu'un renouveau de la classe politique n'est pas amorcé.

Défis. Effectivement, ces points cités par l'Union Européenne figurent parmi les défis que l'Etat malgache doive relever. Car avec les délestages qui « assassinent » les Malgaches, et dont la résolution a été prévue par l'ex-candidat numéro 3 s'étendre sur une période de 3 à 6 mois, l'amélioration des conditions de vie de la population s'inscrit dans l'urgence. Il en est de même pour les problèmes sociaux qui touchent les contribuables, en l'occurrence l'adduction d'eau potable, l'assainissement, les embouteillages, les routes ornées par des nids de poule et la liste n'est pas exhaustive.

Les fêtes de Noël et de fin d'année sont, pour l'Union Européenne, l'occasion de réitérer ses engagements pour Madagascar. En effet, en souhaitant de très bonnes fêtes aux Malgaches, elle a réaffirmé qu'elle sera toujours aux côtés de la Grande île. « Nous poursuivrons notre partenariat avec Madagascar pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, à la lutte contre la pauvreté et à plus de stabilité, en promouvant la démocratie et les droits de l'homme », lit-on sur les réseaux sociaux.

