Ile Maurice: Inauguration - Une bibliothèque voit le jour à Trou-d'Eau-Douce

Mythologie, poésie, philosophie, médecine, histoire, biographie, théâtre, art, sports, nature, voyage, géo, cuisine, animaux... Autant de genres de livres proposés à la bibliothèque de l'Association de lecture et d'écriture française. Celle-ci a ouvert ses portes début décembre à Trou-d'Eau-Douce. Pour y accéder, il faut cependant ôter ses chaussures. «En Asie, on se déchausse en signe de politesse», explique Marilyn Lenette, une Française qui fréquente Maurice régulièrement depuis plus de dix ans. Ce qui arrange les choses car le sol est recouvert de linoleum blanc.

En levant les yeux au plafond, on y voit des abat-jour en rotin. «Ce sont des personnes handicapées qui les ont réalisés», précise-t-elle en nous guidant dans la bibliothèque. Plus loin, se trouvent des tabourets peints aux couleurs de notre quadricolore. «Comparés aux chaises, les tabourets conviennent mieux aux enfants. D'ailleurs, vous le voyez, dans la pièce aménagée pour les petits, on a mis des bancs qui sont à leur hauteur», précise cette architecte d'intérieur, qui travaille pour un groupe hôtelier français.

De Paris à Maurice

Par ailleurs, des matelas sont aussi mis à la disposition des abonnés. Ces derniers peuvent les mettre à l'extérieur s'ils souhaitent lire sous les manguiers, qui se trouvent dans la cour de la bibliothèque. Dans les mois à venir, la sexagénaire compte aussi installer un écran. «J'ai pensé au cinéma public d'art et d'essai avec les grands classiques car il y a souvent une connotation entre la lecture et le cinéma. On va aussi pouvoir organiser des débats», dit-elle.

La Française envisage également de mettre une photocopieuse à la disposition des abonnés. «Cela pour leur permettre de photocopier des recettes car les livres de cuisine ne quitteront pas la bibliothèque. Si on les apporte dans la cuisine, ils risquent d'avoir des taches», explique-t-elle. D'autres projets figurent aussi dans son agenda: l'aménagement d'une télévision, de nouveaux livres et l'ouverture d'une école de musique où l'on enseignera le piano et la guitare. «Il y aura différents groupes pour les tranches d'âge allant de six à 50 ans. On a déjà trouvé les enseignants.»

C'est il y a dix ans que Marilyn Lenette et son mari José, aujourd'hui décédé, ont visité Maurice pour la première fois. Depuis, ils y sont revenus à deux reprises chaque année. Et ils séjournaient toujours dans l'Est. Et si au départ, la sexagénaire se plaisait dans des hôtels, elle a fini par s'en lasser. «Je ne voulais pas de Real Estate Scheme ou d'Integrated Resort Scheme. Je cherchais un bungalow. Et avec l'aide de quelques amis, on a trouvé cette maison», raconte- elle, en faisant référence à la maison située à l'arrière de la bibliothèque.

Au fil du temps, Marilyn Lenette s'est rendu compte que l'illettrisme affectait beaucoup la région. D'où l'idée d'y remédier en ouvrant une bibliothèque. Son choix s'est porté sur une vieille maison située devant la sienne. Les travaux de rénovation et d'aménagement ont débuté en 2012. L'année dernière, elle a entrepris des démarches pour une collecte des livres à Paris. «Cela a été possible grâce à la collaboration de gens tels que Gerard Prieur, directeur des services techniques honoraires de la ville d'Enghien-les-Bains, située à environ 13 kilomètres de Paris, et Nathalie Camus, directrice d'école à Andilly.» En avril, Marilyn Lenette met à nouveau le cap sur Paris, notamment pour entreprendre des démarches et acheminer sa nouvelle cargaison de livres.

«On verra comment les choses vont s'évoluer au niveau de la bibliothèque.» Déjà, elle avance que les heures d'ouverture seront revues à la rentrée scolaire. Celles-ci vont probablement passer de 15 heure à 20 heures, afin de permettre à un maximum d'enfants d'en profiter après les heures de classe ou encore leurs leçons particulières.

Info pratiques

Heures d'ouverture :

Lundi à vendredi : de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures.

Samedi : de 10 à 18 heures.

Abonnement

Cotisation annuelle de Rs 100 pendant les 15 premières années, et de Rs 150 à partir de la 16e année.