Tunisie: La sélection peut - elle passer le cap des quarts à la can?: Mokhtar Tlili (ancien selectionneur national) : «Exprimer le potentiel»

«L'espoir fait vivre, mais on y croit dur comme fer. Vous savez, l'expérience nous apprend qu'il peut se passer tellement de choses avant les trois coups de la compétition. Sauf que là, on doit être dedans sans délais. Les conditions du tournoi doivent être reproduites dès maintenant et des correctifs s'imposent pour ne pas passer à côté le jour «J». Je vais commencer par les qualités du groupe et passer ensuite vers certains points à améliorer. Ce n'est pas toujours flagrant, mais la Tunisie dispose d'une rigueur défensive peu commune. Reste maintenant à faire jouer ensemble certaines individualités offensives en amical, et à les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour faire trembler les filets.

Les buts, c'est comme le Ketchup, quand ça vient, ça vient d'un coup! Ça tombe bien, Msakni, Akaïchi et Khenissi sont en train de planter des buts, régulièrement depuis peu. Pour aller loin, il faut de l'engagement, du cœur et un caractère bien trempé. La Tunisie doit être comme une bête aux dents longues et pointues qui a probablement un peu de poil dans le dos! Là où ça fait peur, c'est tout bénéfice pour nous. On se dit forcément que la Tunisie a ce qu'il faut sous les crampons; mais ça demande, bien entendu, confirmation. Cela dit, c'est vrai qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir écorché.

Le sélectionneur le sait mieux que quiconque, une fois l'obstacle des groupes passé, tout est possible. En vrac, voici tout un tas de raisons qui prouvent également que la Tunisie a des arguments à faire valoir, mais qu'elle peut aussi passer à côté. L'historique tout d'abord. Depuis quelque temps déjà, la CAN, c'est un peu comme les montagnes russes, une réussie, trois ou quatre ratées...Il n'y a pas de secret en football. Il faut rester concentré, jouer de la même manière, lutter sur chaque ballon.

C'est seulement comme cela qu'on passera au tour suivant. Ce ne sera pas simple, mais s'ils tiennent la pression, s'ils progressent aussi au fil de la compétition, s'ils savent répéter une performance ponctuelle et l'ériger en donne, on n'aura pas fini d'entendre parler de la Tunisie au cours du tournoi. Tout va très vite en football. Joueurs et entraîneurs n'ont de cesse de le répéter , que ce soit après chaque succès ou chaque coup dur. Dans le cas de l'équipe de Tunisie, tout a changé en l'espace d'une année. Alors qu'ils sont passés tout près d'une sortie de route dans les qualifications , les nôtres font désormais figure d'outsiders pour soulever le trophée. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux spécialistes du ballon rond».

«Adrénaline et vent de fraîcheur»

«La complémentarité et la sérénité affichées récemment sont-elles suffisantes pour atteindre le dernier carré ? Force est de constater que dans la colonne de ses crédits, Kasperzcak a réconcilié l'équipe avec la rigueur tactique. Sa gestion en témoigne. Mais, à mon avis, il aurait dû se montrer un peu plus conservateur et intransigeant avec certains. L'heure n'est plus aux tergiversations. Le temps presse.

Brandir l'excuse que l'on construit un groupe en pleine ascension n'a plus lieu d'être. Au sein du groupe, il y a des têtes d'affiche et des moutons noirs. Pourtant, cette équipe a disposé du temps qu'il faut pour se remettre en question, parfaire et roder son jeu. L'âge de la plénitude doit maintenant être atteint en situation de jeu à la CAN. En clair, l'équipe doit exprimer son potentiel. Il va falloir se servir de toutes ces ficelles pour aller plus loin. L'adrénaline peut apporter ce vent de fraîcheur qui accompagne les grandes épopées. Il faut être optimiste. Car si les défaites les plus cruelles sont le terreau des plus belles victoires, on peut considérer que cette équipe de Tunisie peut nous surprendre.

Cette génération a un gros cadre commun et un beau vécu collectif. Nombreux sont ceux qui remettent en cause les choix du sélectionneur, notamment en termes d'animation offensive qui, selon eux, mèneront l'équipe à l'élimination. D'autres soulignent tout simplement la supériorité des autres nations prétendant au titre suprême. Il y a plusieurs équipes qui, sur le papier, sont au-dessus. Mais en football, tout est possible. J'ai rencontré tellement de gens désabusés par les performances insipides de l'équipe qui se mettent à reprendre espoir subitement. Je pense tout comme eux que le podium n'est pas inaccessible. Mais on fera les comptes plus tard».