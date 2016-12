Afrique: La sélection peut-elle passer les quarts à la can?: Le sélectionneur national Henry Kasperczak : «Le Sénégal m'étonne !»

Dans un entretien à La Presse, le sélectionneur national fait le point de la préparation à la Coupe d'Afrique des Nations et exprime ses espoirs et ses craintes.

«Il faut y aller match par match car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais ma plus grosse crainte a trait aux nombreux expatriés qui ne jouent pas régulièrement avec leurs clubs», nous dit-il.

Avec quelles ambitions allez-vous négocier la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon ?

Nos ambitions sont réalistes : celles d'une grande nation du foot africain. Nous allons, d'abord, devoir sortir de la phase des poules. Par expérience, je sais qu'une équipe qui sort d'un groupe peut aller très loin, tout devient possible pour elle, quels que soient ses moyens ou sa stature. Alors, on peut se dire: pourquoi pas les demi-finales ? Mais on va défendre crânement notre prestige.

Dans un tournoi, il faut y aller match par match. Si on démarre mal, tout tombe à l'eau. On ne peut pas donc dire: on vise la demi-finale, ou on vise la finale. Les médias sont parfois très exigeants. Parfois, ils ont raison, parfois, non. Plusieurs paramètres entrent en jeu: la cohésion, la dynamique du groupe, il faut voir comment notre équipe se comporte...

Mais les derniers résultats de la Tunisie doivent vous rassurer, non ?

Oui, après une bonne série de dix matches sans défaite, toutes compétitions confondues et matches amicaux compris, nous sommes bien placés au niveau du football international et africain (35e mondial, 3e africain). Depuis le 5 septembre 2015 et la défaite au Liberia (1-0), nous n'avons pas perdu un seul match. Une ossature s'est dégagée, mais il faut chercher davantage d'efficacité offensive. On peut construire sur du solide. Après, il faut voir ce que cela donne concrètement. Il y a donc de bonnes raisons de voir les gens considérer la Tunisie favorite. Favorite, d'accord, mais moi, je suis inquiet pour le football tunisien et pour ses joueurs.

Pourquoi ?

Il n' y a pas beaucoup de joueurs expatriés tunisiens qui sont titulaires dans leurs clubs: soit ils sont remplaçants, soit ils sont mis hors liste. Cela est dangereux. Beaucoup reste à faire, les résultats comptent énormément pour la confiance. Nous voulons récupérer notre bonne dizaine d'expatriés dans un état satisfaisant de compétitivité. Abdennour, Ben Youssef, Yaâkoubi, Maâloul, Akaichi....ne jouent pas régulièrement, et cela m'inquiète. Youssef Msakni revient avec nous, et on lui fait confiance. Wahbi Khazri ne viendra que le 2 janvier. Il va sauter la mini-tournée espagnole. Je suis content pour Naim Sliti : il est titulaire et viendra avec nous en Espagne.

«Je suis malheureux pour Harbaoui»

L'avant-centre Hamdi Harbaoui, a priori titulaire, ne joue plus non plus...

Je suis malheureux pour lui ! Absent durant une longue période de l'équipe nationale pour les raisons que l'on connaît, le voilà en butte à de nouveaux soucis. Dommage ! Actuellement, en sélection, il est réserviste, Ahmed Akaïchi et Taha Yassine Khenissi sont devant lui. Seulement, l'un ou l'autre peut avoir un problème au cours de la préparation. Cela offrirait une chance à Harbaoui. Il faut pourtant se rappeler que nous possédons un collectif puisque, en attaque, il y a également Sliti, Msakni... Tout dépendra du travail abattu par chacun. Espérons que Harbaoui sera dans le groupe.

Le gardien titulaire, Aymen Mathlouthi, sort d'une période délicate où il n'a pas beaucoup joué. Cela vous inquiète-t-il ?

Pas trop, car Mathlouthi reste le meilleur à son poste. Parfois, les joueurs ont des moments de faiblesse: ils sont blessés, écartés, en méforme... Mais il faut savoir gérer ces situations.

A Libreville, le coup reste jouable néanmoins ?

En football, on n'est jamais sûr de rien. Regardez le Nigeria, triple champion d'Afrique et 17 fois présent en phase finale. Il n'a pas réussi à se qualifier pour le Gabon. Sur les seize équipes présentes le mois prochain à la grand'messe continentale, au moins une dizaine se valent. Dans notre poule, nos premiers adversaires s'appellent le Sénégal et l'Algérie. Celle-ci possède un effectif de grande qualité qui connaît néanmoins quelques difficultés. Mais il peut à tout moment mieux s'exprimer. Ses joueurs évoluent régulièrement dans les grands championnats européens. Ryadh Mahraz a pris une autre dimension.

Je suis impressionné par le Sénégal : quand je vois à quels clubs ses joueurs appartiennent, et à quel point ils sont titularisés régulièrement, je ne peux que me poser les questions suivantes: pourquoi ce pays ne va-t- pas très loin en Coupe d'Afrique ? Pourquoi lui manque-t-il la continuité dans les résultats ?

Mais il y a pire: je ne comprends pas pourquoi des joueurs refusent d'aller à la CAN. Le cas d'un tas de joueurs camerounais. Que des joueurs refusent de renforcer l'équipe de Tunisie. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut gérer cela.

Le calendrier vous satisfait-il ?

Oui, on peut considérer un avantage le fait de jouer notre dernier match de poule contre le Zimbabwe quand bien même ce pays aurait fait des progrès. Notre groupe n'est pas facile. Vous allez voir: dans cette Coupe d'Afrique, rarement, une équipe sera qualifiée après deux matches. Partout ou presque, la qualification va se jouer au troisième et dernier match de poule.

«Je vis avec la critique»

Pourquoi l'Espagne et deux sélections régionales espagnoles alors que vous allez jouer à la CAN contre des sélections africaines ?

Arrêtons de penser que, pour préparer la Coupe d'Afrique, il ne faut jouer que contre des équipes africaines. En Espagne, nous serons confrontés à de grands joueurs de ce grand pays du football. Nous aurons une véritable opposition. A Barcelone et à Bilbao, ça joue, ça respire le football. On va voir autre chose, comment les nôtres vont se comporter dans une nouvelle situation.

Plus généralement, notre programme de préparation nous autorise à choisir les thèmes sur lesquels nous allons travailler le plus: l'efficacité offensive, la construction et la finition...

La critique vous fait-elle parfois changer d'avis ?

Je vis avec la critique qui m'apporte une motivation supplémentaire. Vous savez, je lis tout. Je sais par exemple que l'on critique notre choix d'évoluer avec trois défenseurs. Pourtant, nos meilleurs résultats, on les a faits dans une organisation défensive à trois joueurs. Il faut faire un choix, rien n'est facile d'autant qu'il s'agit de gérer par rapport à ce qui est disponible. Les autres sélections ont les mêmes problèmes.

On vit dans un monde fou ! Regardez ce qui se passe chez nous : malgré son effectif impressionnant, l'Espérance a du mal à gagner. Moi, je ne vis pas avec l'histoire, il faut être réaliste. Quand j'entends les gens dire : «Ah, Kasperczak avait vingt ans de moins quand il a réussi la performance de Johannesburg !». Pourtant, la maturité et le vécu, ça compte aussi. Toutefois, je cherche toujours la nouveauté, à m'adapter.

Enfin, à l'heure d'engager la énième CAN de votre longue carrière, quel sentiment vous habite aujourd'hui ?

Je suis quelqu'un qui se veut positif. Mais je sais que ce n'est jamais facile. Il faut vraiment pousser pour aller loin dans cette compétition. Hormis le match contre le Liberia à domicile (victoire 4-1), et peut-être celui remporté devant la Guinée (2-0), tout le reste de nos productions n'a pas été positif au niveau de la qualité. Pourtant, le résultat est là, on a gagné ces matches-là.