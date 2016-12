Plus forts que jamais, les «Sang et Or» ont réussi la passe de deux.

Plus on avance dans la compétition, plus la course au titre et celle au maintien deviennent serrées et agréables à suivre.

Une seconde journée bien remplie en somme avec des duels âprement disputés et avec des changements notoires dans les deux classements. Quatre victoires à l'extérieur dont deux sur des scores étriqués, et une à domicile, celle qui a tourné à l'avantage de l'Espérance de Tunis alliant maîtrise et disponibilité et continuant à rafler la mise.

Une nouvelle performance a permis aux «Sang et Or» d'asseoir leur suprématie sur le play-off avec trois longueurs d'avance sur son nouveau dauphin, l'Etoile du Sahel, qui a réalisé sa première victoire. Les visiteurs, en play-out, se sont bien comportés. L'USTS a mis l'USCarthage hors d'état de nuire et il était temps de le faire, alors que les succès du COKélibia et Tunisair ont été moins éclatants et n'ont permis aux vainqueurs de récolter que deux points seulement.

L'explication au sommet de la journée fut le véritable témoin de la solidité, du bond qualitatif, et de l'invincibilité de l'EST. Le leader qui devait en découdre avec son poursuivant direct, le CSS, n'a pas trouvé beaucoup d'opposition pour l'emporter. Les coéquipiers de Ilyès Karamosli ont étalé leur classe pour gérer convenablement les péripéties du débat. La bonne volonté de l'adversaire affichée lors du troisième set n'a pas suffi pour renverser la vapeur. L'équipe de Sfax qu'on croyait capable de sortir un match de haute tenue a mordu la poussière à Tunis. On ne s'y attendait pas. Pourtant, les Clubistes de Sfax étaient avertis du danger de leur déplacement. Ils n'ont pas pu faire front durant les deux premiers sets. Et comment ils pouvaient résister à la pression espérantiste avec des attaques systématiquement contrées et une couverture défensive mal ponctuée, et des services impuissants.

Les locaux, développant un volley-ball de belle facture, parvinrent aisément à dominer la manche inaugurale et la suivante 25-19, 25-20. La troisième fut emballante. Relâchement et peut-être par excès de confiance de l'EST, retour en force en mettant tout le poids dans la balance de la part de l'équipe adverse. A neuf points partout, la tension monte et le jeu évolua -- le CSS creuse l'écart 21-18 et a eu à deux reprises la balle du set 24-23 et 25-24. Une étincelle dans la grisaille, puisque les illusions des Sfaxiens tournèrent vite à la disillusion avec le réveil tonitruant des locaux qui ont réussi à renverser admirablement le cours des choses (28-26). Le retour en fanfare de l'Espérance est dû essentiellement aux changements opérés aux moments opportuns. L'incorporation de Ilyès Garfi, particulièrement, de Mohamed Ali ben Othmen et de Khaled Ben Slimène a redonné âme et vigueur à leurs camarades pour s'en sortir.

L'Etoile du Sahel a réalisé une bonne affaire en allant battre la Saydia tout en profitant de la défaite du CSS. Les Etoilés privés des services d'Ahmed Kadhi ont su tirer leur épingle du jeu à l'issue d'une rencontre qui a duré quatre sets : 25-23, 19-25, 25-13, 25-23. L'ESS souffle un peu, certes, mais le chemin est encore long.

Play-out : les locaux victimes de leurs hôtes

La deuxième journée a été favorable aux visiteurs. Les Transporteurs de Sfax ont bien réagi après le faux pas du départ en venant à bout des Carthaginois qui ne semblent pas près de sortir de l'auberge, tout comme la Mouloudia de Bousssalem qui affichait certes un léger mieux mais le désir de vaincre du TAC a en fin de compte prévalu en dominant le tie-break, 15-7. Le même scénario s'est produit à La Marsa pour le COKélibia en arrachant une précieuse victoire 15-11 à l'issue du cinquième set et deux points qui valent leur pesant d'or.

Résultats

Play-off

EST-CSS 3-0

SSBS-ESS 1-3

Play-out

USC-USTS 1-3

ASM-COK 2-3

MSB-TAC 2-3

Classements

Plays-off

Pts J

1 - EST 6 2

2 - ESS 3 2

3 - CSS 2 2

4 - SSBS 1 2

Play-out

Pts J

1) COK 5 2

-- TAC 5 2

3) ASM 4 2

4) USTS 3 2

5) MSB 1 2

6) USC 0 2