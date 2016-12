Tunisie: Sport pour tous/Festival du 1er janvier 2017 à Hammamet - Rendez-vous incontournable

3.000 sportifs, jeunes, adultes et vieux, seront le 1er janvier au rendez-vous sur la plage de Hammamet.

C'est le 1er janvier de la nouvelle année, à 9h00, que s'élanceront de la plage de Hammamet, celles et ceux qui animent cette journée historique avec la participation de 3.000 sportifs qui seront au rendez-vous pour fêter le nouvel an 2017. Une édition qui revêt un caractère particulier, étant donné que cette compétition, qui s'est imposée au passage sportif depuis quelques années, et ce, grâce au dévoué Jalel Ben Tekaya, a surpris par sa régularité et par l'ambiance qu'elle fait régner parmi les jeunes et moins jeunes, venus de toute la République, se prépare à vivre un moment convivial le 1er janvier 2017 sur les plages de Hammamet.

La Fédération tunisienne de sport pour tous et le club de Zaghouan seront donc là pour observer tout ce qui se passe et poseront les jalons d'une fructueuse collaboration pour que la fête soit totale.

La présence de 3.000 sportifs et volontaires est d'ailleurs une preuve tangible dont bénéficie cette journée qui a pour objectif de lutter contre la routine et bien fêter le nouvel an 2017. Cette initiative aura le don de grossir les rangs des jeunes et moins jeunes qui pourront relancer l'intérêt pour le sport pour tous avec des marathons et des jeux, et surtout, une bonne baignade collective le 1er janvier 2017, ce sera, un intérêt que la dimension touristique et culturelle viendra consolider», souligne Jalel Ben Tekaya, président de la Ftspt ; ce dernier s'est jeté corps et âme dans la promotion du sport pour tous et avec son intérêt pour le basket, sans jamais se soucier des affaires de la FTF. Une page est tournée.