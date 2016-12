Algérie: Ould Khelifa présente ses condoléances à la famille du défunt Cheikh Mohamed Chérif Kaher

Alger — Le président de l'APN, Mohamed Larbi Ould Khelifa, a adressé dimanche un message de condoléances à la famille du président de la commission des Fetwa au Haut Conseil islamique (HCI), Cheikh Mohamed Chérif Kaher, décédé vendredi, dans lequel il a rappelé le parcours du regretté qui a voué sa vie "à la promotion de l'Islam et à la lutte contre les excès, l'extrémisme et la discorde".

"Avec la disparition de l'érudit Cheikh Mohamed Chérif Kaher, l'Algérie perd un grand homme qui voué sa vie au service d'Allah et de l'Islam et à la lutte contre l'excès, l'extrémisme et la discorde", a écrit le président de l'APN dans son message.

Cheikh Mohamed Chérif Kaher prônait les principes "d'unité et de fraternité entre tous les enfants de la Nation", a souligné M. Ould Khelifa pour qui le défunt était "un modèle de droiture, de modestie et de noblesse et un exemple de sacrifice".

Le président de l'APN a évoqué les qualités du défunt qu'il a connu à l'Université d'Alger à la fin des années 1970, précisant qu'il "était apprécié par tous ses collègues et proches des étudiants, occupant la majorité de son temps à étudier, à enseigner et à participer aux activités de la Zaouia Tamouguert, aux côtés de l'éminent Cheikh Tahar Aït Aldjat".

"Je ne peux, en cette douloureuse épreuve, que m'incliner à la mémoire de notre érudit Cheikh Mohamed Chérif Kaher et présenter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de l'APN, mes sincères condoléances à sa famille et aux membres du HCI, priant le Tout Puissant de lui accorder sa Sainte miséricorde et d'assister les siens en cette douloureuse circonstance", a conclu M. Ould Khelifa.