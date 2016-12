Algérie: Décès de Mohamed Tamelt - Le rapport d'autopsie affirme l'absence de toute trace de violence

La Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a souligné que "cette conclusion confirme l'absence de tout fondement aux allégations émanant de la défense du concerné et publiées par certains journaux concernant les mauvais traitements et la violence dont le défunt aurait fait l'objet".

Le rapport relève par ailleurs "la présence de deux cicatrices chirurgicales au niveau du cuir chevelu, medio-frontale et pariétale droite en rapport avec dérivation ventriculaire externe, d'une incision chirurgicale de trachéotomie et d'une incision de drainage basithoracique droite", a-t-on ajouté.

Alger — Le rapport de l'autopsie effectué sur le corps du journaliste Mohamed Tamelt, décédé le 11 décembre dans un hôpital à Alger, affirme l'"absence de toute trace de violence récente ou ancienne sur l'ensemble du corps", a indiqué dimanche la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, rejetant ainsi les allégations de mauvais traitements et de violence dont le défunt aurait fait l'objet.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.