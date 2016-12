Gambie: L' armée Sénégalaise dirigera les opérations militaires contre Yahya Jammeh

Les chefs d'Etat et de gouvernement ouest-africains avaient, dans un communiqué final, réitéré leur appel au départ pacifique du leader gambien du pouvoir. Ils l'avaient notamment appelé « à accepter le résultat du scrutin et s'abstenir de toute action susceptible de mettre en danger la transition et un transfert pacifique du pouvoir au président élu ».

Pour lui, toutes les dispositions sont prises pour que le président gambien élu soit investi dans ses fonctions. « Nous sommes engagés et déterminés à appliquer les vœux du peuple gambien d'avoir élu Adama Barrow. Toutes les mesures nécessaires ont été développées, nous ne pouvons les rendre publiques, pour pouvoir faire en sorte qu'il prenne ses fonctions le 19 janvier », a-t-il déclaré. « Ma position a toujours été que les anciens chefs d'Etat doivent pouvoir se retirer paisiblement et ne pas être perturbés s'ils n'ont pas commis de crimes », a poursuivi M. Ouattara.

