Tunisie: Le flambeau olympique décerné à la Fédération Tunisienne de Golf - Quand le rêve devient réalité

Il y a de ces consécrations, de ces distinctions qui marquent de leur empreinte le paysage sportif, qui laissent des souvenirs et qui incarnent à la fois le présent et l'avenir. En jargon sportif, le Flambeau olympique décerné à la Fédération tunisienne de golf, en récompense aux efforts et aux services rendus et pour le management du sport, représente tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de significatif dans un monde où seul le travail paie

Il faut dire qu'avec la Fédération et toute l'équipe autour du président Maher Bouchamaoui, et avant lui Hakim Ben Halima, le golf ne cesse de connaître de belles choses et qu'il est déjà disposé à en connaître d'autres. Un nouveau cycle s'ouvre et de nouveaux défis pointent de plus en plus à l'horizon. Les idées, les bonnes, et les actions ne manquent pas. La journée «portes ouvertes» au profit des journalistes et des célébrités constitue à juste titre un événement incontournable. Cela commence d'ailleurs à prendre l'allure d'un rendez-vous qu'on ne saura, sous n'importe quel prétexte, rater !... Cette journée, -- qui devient au fil des différentes éditions -- une tradition, s'inscrit dans le cadre de la promotion et la vulgarisation du golf et se déroule chaque fois en présence d'un bon nombre de journalistes, d'artistes ainsi que plusieurs stars.

Les bonnes décisions et les bonnes initiatives amènent les grandes consécrations. Le golf prend chaque fois, et à travers l'exploit de ses différents joueurs et joueuses, ainsi que l'apanage de ses responsables, une plus grande dimension. Le tout dans un modèle de maturité et d'épanouissement. Particulièrement là où tout se mérite plus que ça ne se revendique, le rêve devient réalité, comme en témoigne la consécration du flambeau olympique destinée à la meilleure fédération 2016.

L'on remarquera au passage que ce qui est déjà entrepris est plus qu'un simple acquis. Il confirme le chemin de la réussite et montre ce qu'il reste à faire. Tous ces détails, ces atouts qui font la différence. L'accomplissement individuel ou collectif sera toujours gagnant, le record efface la contre-performance, la joie gomme la tristesse...

On se lancera vers de nouvelles conquêtes, avec encore plus de détermination, avec davantage de persévérance. Donc avec toute la sérénité et tout le dévouement que cela exige. Les images encore fraîches, l'ambition demeurera intacte, l'intensité encore plus forte. La spontanéité et la passion toujours au rendez-vous.

Une brigade d'exception

Les exploits se succèdent et on réalise qu'on est déjà à la veille de nouvelles épreuves, qu'on prépare les nouvelles échéances avec le même enthousiasme et la même ténacité. Des dates, des rendez-vous, comme s'il en pleuvait et qui ne doivent en aucun cas être ratés.

Dans ce parcours particulièrement passionnant, on sent que l'effort compte beaucoup plus que toute autre chose. Ce qui reste encore à faire est encore plus important. Un signe de vigueur et de vitalité? Certainement. Cela s'inscrit aussi dans le droit fil des exigences du haut niveau, se devant de ce fait de garantir le cheminement et la réussite de tout un groupe, de toute une équipe.

Pour détenir cette volonté, il faut en avoir envie et savoir aller au-delà de soi-même, sportivement, athlétiquement, et certainement moralement. Dans une discipline comme le golf, il faut l'aptitude, c'est-à-dire la qualité, le talent, mais aussi l'attitude.

Dans sa version actuelle et face aux exigences qui n'en finissent pas, les joueurs et les joueuses se dotent de plus grandes alternatives. Leurs ambitions grandissent d'une épreuve à l'autre. Ce qui paraît encore plus certain, c'est que les entraîneurs et les responsables y sont pour beaucoup et que les différentes parties prenantes n'ont d'autres choix que de les accompagner. Ce sont les sportifs doués qui améliorent le sport.

Pour répondre aux aspirations, l'évolution a dû passer par davantage de responsabilisation et d'engagement vis-à-vis des exploits et des performances. En termes de dépassement de soi, d'effort et de sacrifice. Tout y est.

Des ambitions donc sérieuses, mais aussi légitimes pour le golf tunisien. Nous sommes d'ailleurs en présence d'un sport qui fait partie de ces rares disciplines qui ont réussi à s'imposer au-delà de ce qui est permis. On retiendra à l'occasion cette aptitude à aller plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer. D'ailleurs, du côté de la fédération, on fait de plus en plus preuve d'abnégation et de détermination. On est aussi décidé à ne pas s'arrêter à mi-chemin.

Ce qui a été réalisé jusque-là ne peut être que le début vers de nouveaux exploits et de nouvelles conquêtes. Surtout que la plupart des golfeurs sont dans la force de l'âge et qu'ils donnent l'impression de pouvoir relever les différents défis auxquels ils sont censés faire face...

Il y en a même qui comprennent si bien l'essence de leur jeu et respirent si bien la cohérence dans son expression. Ils se situent si bien dans l'espace qu'ils créent la complémentarité des gestes et des positions.

Ils donnent ainsi au golf et à son accomplissement une tout autre dimension. Cette discipline est aujourd'hui appelée à avancer résolument dans le parcours que lui tracent ses joueurs et ses responsables. Elle devrait bousculer au besoin l'ordre établi, à la vitesse de sportifs pressés de réussir. Cela témoigne de personnalités affirmées et d'un caractère bien trempé.

Ceux qui se donnent le droit à un pareil rebondissement ont prouvé, depuis quelque temps, que leur qualité d'adaptation a fortement évolué, qu'ils sont capables de surfer sur la vague des succès et qu'ils commencent à se rapprocher de la brigade d'exception qui fait la pluie et le beau temps.