Tunisie: D'un sport à l'autre / Athlétisme - Habiba Ghribi dans le Club des Champions de la Paix

Ils sont environ six mille, deux fois moins qu'avant 2011, mais ils étaient une petite centaine, hier,… Plus »

Lors d'une réunion tenue à Tunis à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'Association tunisienne de boxe française (savate) en présence de Julie Gabriel et Gilles Le Duigou, respectivement présidente et vice-président de la Fédération internationale de boxe française savate, les participants ont appelé à la création de la fédération tunisienne de savate afin de promouvoir davantage cette discipline qui a donné au sport tunisien plusieurs titres mondiaux chez les hommes et les dames.

Il est à noter que cette initiative, placée sous le théme «Sport et culture», vise à créer un club de tennis de table à Kasserine et encourager davantage les jeunes passionnés à pratiquer la discipline.

Cette nomination a eu lieu en marge du 9e Forum international «Peace and Sport» qui a eu lieu dans la principauté de Monaco sous le haut patronage du Prince Albert II et en présence du Quartet du Dialogue national tunisien, Prix Nobel de la Paix 2015, comme invité d'honneur.

