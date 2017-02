Tunisie: Handball / Le sept national en stage - Cap sur Bilbao

Deux rencontres sont au programme face à la sélection basque

L'équipe de Tunisie met les voiles, aujourd'hui, sur l'Espagne. Après les deux rencontres face à l'Egypte ponctuées par une défaite (24-19) et un match nul (28 buts partout), la préparation du sept national atteint son dernier virage. Il reste encore quatre rencontres à disputer pour boucler le programme avant le Mondial de France. La sélection nationale va disputer deux rencontres face à la sélection basque à Bilbao. Le premier match aura lieu le 28 décembre à 19h00 et le second le lendemain, le 29 décembre à 19h30.

Pour le voyage, Hafedh Zouabi a retenu les 18 joueurs suivants : Makram Missaoui, Marouane Meggaïez, Marouane Soussi, Oussama Boughanmi, Marouane Chouiref, Tarek Jallouz, Rafik Bacha, Khaled Hadj Youssef, Mohamed Soussi, Amine Bannour, Oussama Hosni, Jihed Jaballah, Anouar Ben Abdallah, Skander Zaïed, Sobhi Saïed, Issam Tej, Aymen Toumi et Mosbah Sanaï. Seul Wael Jallouz, blessé, manque à l'appel et sautera les deux renconters face à la sélection Basque. Le sociétaire de Barcelone reprendra du service le 2 janvier et devrait être apte pour les deux derniers matches amicaux face à la Croatie et au Monténégro.

Revue d'effectif

Le sélectionneur national a donc fait ses choix. Il s'est passé des services du «Sang et Or» Oussama Jaziri. Par contre, il a retenu deux internationaux juniors au sein du groupe, en l'occurrence le gardien de but Marouane Soussi et l'arrière Skander Zaïed. La sélection sera également privée des services de Aymen Hammed et Anis Mahmoudi forfaits pour le Mondial pour cause de blessures. En dépit de ces aléas, le sélectionneur national devra compter davantage sur la solidarité de ses joueurs et leur esprit de groupe. L'occasion est donnée à Hafedh Zouabi d'effectuer une nouvelle revue d'effectif. Il devra éliminer un joueur du groupe avec le retour de Wael Jallouz puisque 18 joueur seulement seront du voyage en France pour le Mondial. Hafedh Zouabi a peut-être son idée en tête et le nom du joueur qui restera à la maison. Il est encore tôt pour l'annoncer puisqu'il reste encore deux rencontres à disputer face à la Croatie le 6 janvier et au Monténégro le 7 janvier 2017.

Les internationaux tunisiens vont donc affûter leurs armes lors de ces quatre derniers tests avant le grand rendez-vous du Mondial. L'aventure du championnat du monde débutera le 12 janvier 2017 pour le sept national. Le team de Tunisie élira domicile à Metz où il disputera ses cinq rencontres du premiers tour selon le calendrier suivant :

- 12 janvier 2017 : Tunisie-Macédoine à 17h45

- 14 janvier 2017 : Tunisie-Espagne à 17h45

- 15 janvier 2017 : Tunisie-Islande à 14h45

- 17 janvier 2017 : Tunisie-Slovénie à 17h45

- 19 janvier 2017 : Tunisie-Angola à 14h00