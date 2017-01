Tunisie: Hamadi Agrebi (ancien stratège de l'équipe de Tunisie) - «Il est temps de fixer un onze titulaire»

Sublime artiste devant l'Eternel, Hamadi Agrebi met l'accent sur la nécessité d'effectuer une préparation de qualité pour réussir à aller loin dans la prochaine CAN.

«Non, je ne pense pas que les quarts de finale doivent vraiment constituer une barrière psychologique devant le team national», assure le milieu de terrain de la sélection qui subjugua la planète foot au Mondial argentin.

«Cela fait vraiment belle lurette que l'on n'a pas vu où en était l'équipe de Tunisie. Peut-être la succession des rencontres du championnat national et de la coupe nous a fait perdre de vue les affaires de l'équipe nationale.

En fait, je crois que le sélectionneur Henry Kasperczak possède un bon groupe. La matière première est là : elle lui offre suffisamment de choix. Le reste doit suivre, c'est-à-dire une préparation soutenue, sérieuse et cohérente, et un état d'esprit à toute épreuve, la grinta et le mental de vainqueur. Les joueurs doivent se laisser convaincre qu'ils vont rester le plus longtemps possible au Gabon. Il y a des pays qui y vont juste pour marquer leur présence, ou pour apprendre. Une nation comme la Guinée-Bissau, qui sera présente pour la première fois de son histoire, vous croyez qu'elle va à Libreville pour ramener la coupe ?

N'oublions pas non plus le facteur chance. On ne fait rien dans la vie sans un peu de chance.

Maintenant, il faut se poser la question suivante : l'équipe actuelle sait-elle mettre en place des automatismes solides ? Il est permis d'en douter pour la simple raison qu'on n'a pas vu jusque-là d'équipe type. Le onze titulaire tarde à se dégager. Les treize ou quatorze joueurs de base sur lesquels le staff technique va compter, personne ne les connaît encore. Pas même le staff technique lui-même, je suppose.

«Mille fois, nous aurions dû être mieux !»

Par rapport aux coupes d'Afrique auxquelles j'ai participé, les choses ont énormément changé. Ce n'est plus le même football. L'état d'esprit n'est plus le même, nous assistons à un jeu hyper-professionnalisé, hyper-structuré. Les primes sont devenues exorbitantes. J'assiste aux rencontres de chez nous avec beaucoup d'amertume au cœur. Je me dis que nous pouvons être nettement meilleurs aussi bien au niveau de la qualité du jeu produit en championnat que, plus généralement, de la situation du football tunisien et de la motivation de ses joueurs. Mille fois, nous aurions dû être meilleurs, du moment que nous avons tout. Certes, il manque des pelouses acceptables, cela est vrai, c'est d'ailleurs un lourd handicap incompréhensible. Mais tout le reste est là.

Je n'ai pas maintenant de joueur tunisien préféré. Il manque aux footballeurs la continuité, la stabilité dans le rendement. Je ne sais pas s'il y aura une véritable révélation au sein du onze national au cours de cette CAN. Le football a changé, le groupe est devenu plus important que les individualités. Pour aller loin dans la compétition, il est indispensable que l'équipe soit homogène et s'appuie sur de solides repères d'ordre collectif.»