Tunisie: Sousse - Pluies bénéfiques au cours du mois de décembre

Plus de 100 mm de pluie enregistrées dans la région de Sousse

Des quantités de pluie records ont été enregistrées dans la région, depuis le début de la saison qui a débuté le 1er septembre, variant entre 433 mm enregistrées dans la ville de Sousse et 173 mm enregistrées à M'saken. Ces statistiques incluent les grandes quantités de pluie tombées lors du violent orage du 23 septembre qui a causé des inondations dans la région de Sousse et les régions avoisinantes.

Cependant , les pluies se sont poursuivies durant le mois de décembre 2016. Khoudhir Tounsi, chef de la subdivision météorologique de Sousse relevant de l'Institut national de météorologie, a indiqué que, le jeudi 8 décembre, la subdivision météo de Sousse a enregistré les quantités les plus importantes tombées dans certaines villes de la région, à savoir: Sousse ( 50mm), Messadine (50mm), Enfidha (53mm), Hergla (60mm), Chot Mériem( 82 mm), et Bouficha (84 mm).

Il a signalé que d'autres quantités de pluie sont tombées le vendredi 16 décembre. L'on a enregistré les quantités les plus importantes à Sousse( 47mm), Enfidha( 50mm), M'saken (75mm) et Sidi El Héni ( 113mm)

Le dimanche 18 décembre, l'on a enregistré les quantités les plus importantes: Kalâa- Sghira (23 mm), M'saken (35mm), Chot Mériem (30mm) et Sidi Bou Ali( 37mm).

Il s'avère donc qu'au cours du mois de décembre, plus de 100mm de pluies sont tombées dans la région de Sousse. Ce qui augure d'une bonne saison agricole après les dernières années de sécheresse.

Les grands axes de la réforme de l'Institut national de la météo

Le chef de la subdivision météo de Sousse a souligné que parmi les grands axes de la réforme entreprise par l'Institut national de la météo , il y a lieu de citer la mise en place d'un réseau de radars météorologiques dans le but de suivre l'évolution des orages et la diffusion généralisée d'une «carte vigilance» à partir du site web de l'institut (www.meteo.tn) à tous les supports de communication et de transmission audio-visuelle, et ce, en vue de mettre en place un système d'alerte précoce au profit de la commission de prévention et d'intervention lors des catastrophes naturelles ainsi qu'au profit du public.

Cette réforme vise encore l'amélioration des services destinés à la navigation aérienne, et ce, par l'automatisation de l'observation et des prévisions ainsi que la révision de l'organisation structurelle des subdivisions régionales de la météo notamment à Tunis, Sousse, Sfax, Jendouba, Tozeur et Médenine.