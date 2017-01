Tunisie: Tennis de table / Safa Saidani - «Je dois confirmer cette relance»

Insatisfaite de son dernier passage aux Jeux olympiques de Rio, la pongiste tunisienne Safa Saïdani espère avancer résolument dans le parcours qu'elle a tracé et confirmer son talent et sa marge de manœuvre qui ne cesse de retenir l'attention.

«Dans le monde des sports individuels, la meilleure athlète est toujours celle qui possède autant de force que de talent pour gérer de la meilleure manière qui soit une telle déception ou un passage à vide suite à une contre-performance dans une compétition aussi relevée que les Jeux olympiques. Pour moi, c'était sûrement un grand défi et je pense que j'ai réussi à le relever en enchaînant depuis quelques mois une série de victoires et de performances aussi significatives que prometteuses. En effet, les statistiques sont là : après les JO de Rio, j'ai décroché une médaille d'or lors du championnat arabe par équipes disputé en Tunisie. Ensuite,j'ai terminé troisième au championnat arabe des clubs à Agadir. Au mois de novembre dernier, j'ai eu la chance de remporter la médaille d'argent par équipes au championnat d'Afrique au Maroc ainsi que la médaille de bronze en double. Je pense que c'était un bilan encourageant.

Donc, je dois maintenant continuer à travailler dur pour confirmer cette relance et cette progression probante et saisir toutes les opportunités disponibles pour plonger au cœur des meilleures performances mondiales», affirme la championne arabe Safa Saïdani. Et d'ajouter : «Pour le moment, je ne compte pas m'arrêter au titre et au statut de championne arabe. Je dois aller plus loin, aussi loin que me le permettent mon amour et ma passion pour ce sport que je pratique depuis mon enfance. D'ailleurs,j'ai déjà dans le viseur le championnat du monde de tennis de table qui aura lieu en Allemagne au mois de mai prochain, sans oublier bien évidemment les Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui seront aussi l'un de mes principaux objectifs. Ce qui reste à faire est encore plus important. Je suis parfaitement consciente et convaincue. Car, pour rejoindre la cour des grands, j'aurais encore besoin d'acquérir une véritable dynamique de jeu et de comportement, avec un style qui me soit propre».

Un manque de pratiquants

Notre invité enchaîne à propos de la situation actuelle de cette discipline : «Franchement, on souffre d'un manque de pratiquants au niveau des clubs de tennis de table. Pour cette raison, je crois que la FTTT a encore du pain sur la planche. Outre le volet financier, elle est appelée à encourager davantage les jeunes à pratiquer cette discipline et cibler ce sport dans les différentes régions du pays. Elle doit aussi faire preuve d'imagination et de sens de l'initiative pour trouver les solutions adéquates à ce problème. Ce qui est évident, c'est que la Tunisie dispose d'un vivier de jeunes pongistes passionnés qui veulent briller et s'améliorer. Alors,tous les décideurs dans ce sport sont appelés à les encourager, les encadrer et leur garantir une carrière sportive appropriée».