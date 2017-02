Tunisie: Nier la réalité Étoilée, c'est aller droit dans le mur ! - Ne pas se voiler la face

Il est clair que la situation qui prévaut actuellement à l'Etoile ne doit pas s'éterniser. Des décisions urgentes s'imposent.

La grandeur se forge de performances et de consécrations, mais également de décisions fondamentales. Tel est le constat qui s'impose actuellement à l'Etoile où l'on doit faire preuve de courage et de discernement pour prendre les mesures adéquates et rompre avec l'essoufflement ambiant. Il ne faut pas se voiler la face, le champion sortant n'a plus ce rayonnement du passé : trois défaites, un match nul et une victoire, tel est le bilan des coéquipiers de Balbouli. Un tel bilan qui donne matière à réflexion et qui ne tolère guère la moindre interprétation subjective. Ce constat dénote d'une saturation et d'un manque d'arguments, surtout quand l'équipe évolue hors de ses bases. De fait, nier cette réalité, c'est aller droit dans le mur et s'exposer à une crise qui pourrait remettre en cause les acquis de deux ans de labeur.

Saturation et lassitude

C'est la réflexion d'une important contingent du public étoilé et même de figures emblématiques de l'Étoile. Ils évoquent la saturation d'un groupe fortement sollicité et gagné par la lassitude. Les choix d'un technicien conservateur font aussi jaser. A titre d'exemple, repositionner Hamza Lahmar en second pivot donne matière à réflexion...De fait, des voix se sont élevées, affirmant ouvertement que Faouzi Benzarti aurait mieux fait de mettre un terme à cette collaboration à l'issue de l'exercice écoulé (ambiance). Bref, il est temps pour que les dirigeants et Benzarti trouvent une issue honorable pour l'intérêt de l'ESS. Une assez longue trêve se profile à l'horizon. Ce qui offre une opportunité pour remettre les pendules à l'heure et apporter une nouvelle approche technique à l'Etoile Sportive du Sahel.