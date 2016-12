Libye: L'occident réaffirme son soutien au gouvernement d'union nationale

Les dirigeants des pays cités supra ont renouvelé leurs appels au dialogue politique et à l'unification des forces de sécurité libyennes. Des appels qui viennent à point nommé puisque la Libye est en proie aux milices alors qu'une armée liée à une autorité rivale dans l'Est ne reconnaît pas le gouvernement d'union nationale.

Dans un communiqué commun, ces Etats ont félicité le gouvernement d'union nationale et le peuple libyen pour « le succès de leur opération contre Daech à Syrte » et condamné toute menace de recours à la force militaire en Libye, notamment à Tripoli. Cet appel est lancé alors que le gouvernement peine toujours à asseoir son autorité dans un pays en plein chaos, malgré la signature d'accords sous l'égide de l'ONU il y a un an.

