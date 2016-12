Sénégal: Exit les quadras, la nouvelle génération vers le pouvoir

Ses nombreuses victoires au cours de la saison aussi bien sur le plan national (Drapeau du chef de l'Etat) et international (meilleur lutteur du tournoi de la CEDEAO à Dosso, au Niger) lui ont valu la deuxième place dans la course au meilleur lutteur de la saison 2016.

Oumar Kane de son vrai nom, Reug Reug surnommé "Djiné Thiaroye" a plané sur la lutte traditionnelle et on attend qu'il fasse de même dans la lutte avec frappe.

Avec Modou Lô, Lac de Guiers et Balla Gaye 2 qui a été ralenti par deux revers contre Eumeu Sène et Bombardier, la lutte avec frappe a encore de beaux jours devant elle et les jeunes prétendants ne manquent pas, de l'avis des observateurs qui citent Reug-Reug.

