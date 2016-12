Sénégal: Ecole de judo - Abdoulaye Baldé disposé à octroyer un "vaste terrain" à Hortense Diedhiou

La dixième édition des "72 heures de la jeunesse de la Casamance" qui a pris fin dimanche a permis à son initiatrice et à ses partenaires de dérouler plusieurs activités. Il y avait au menu des conférences publiques sur "Sports et études" et des activités dans les domaines de l'éducation, de la santé, du sport et du social.

Au cours de ses activités, Hortense Diédhiou s'est notamment investie sur le social en offrant 510 matelas aux maisons d'arrêt et de correction (MAC) des départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor.

Cette activité parrainée par Babacar Ba, président de l'Alternative Citoyenne à Marseille et Antoinette Sagna, coordonnatrice d'un mouvement de soutien favorable à Abdoulaye Baldé a enregistré la présence des autorités administratives, des élus locaux, du lutteur Lac de Guiers, de religieux et divers autres notables.

