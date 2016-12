Tunisie: Les adversaires de la Tunisie / Sénégal - Retour de Lamine Sané

L'ex-Girondin portera le brassard de capitaine.

Lamine Sané va retrouver les Lions du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations, après 9 mois d'absence. Le sociétaire de Werder Brême a reçu sa présélection qui lui ouvre la possibilité d'être parmi les 23. Même s'il n'a pas échangé directement avec le sélectionneur, Lamine Sané se serait montré disposé à défendre les couleurs du Sénégal comme il l'a toujours fait depuis 2010, date à laquelle il a intégré la Taniere. Dès ses premières sorties en tant que sélectionneur national, Aliou Cissé avait fait de l'ancien Bordelais son capitaine. Sané avait ainsi le brassard lors des matchs amicaux.

Georges Leekens (Algérie) : «Au Gabon pour gagner»

Nommé sélectionneur de l'Algérie, Georges Leekens a récemment tenu des propos ambitieux : «Je vais préparer mon équipe de la meilleure des manières pour réaliser un parcours de premier ordre lors de la CAN. Nous avons des atouts à faire valoir, raison qui me pousse à y croire», a clamé l'ancien sélectionneur de la Tunisie. Nous allons tout faire pour nous illustrer» a promis Leekens. Pour revenir à la liste, elle comporte quatre nouveautés ainsi que le retour de quatre autres. Les défenseurs Ayoub Azzi (MC Alger), Mohamed Benyahia (USM Alger), Mokhtar Belkhiter (Club Africain de Tunis) et l'attaquant Idriss Saadi (Courtrai, Belgique), font leur apparition pour la première fois dans cette liste pour la CAN. Pour leur part, Djamel Mesbah (Crotone, Italie), Rabie Meftah (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Rennes, France) et Ishak Belfodil (Standard de Liège, Belgique) reviennent dans les plans du staff technique des Verts. Le patron technique du "Club Algérie" a réitéré sa confiance au même groupe qui a disputé les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde, excepté Mehdi Tahrat (Angers, France) et Sofiane Hanni (Anderlecht, Belgique) qui ne figurent pas parmi les pré-convoqués. Cette liste sera réduite à 23 joueurs qui débuteront le 2 janvier prochain un stage à Sidi Moussa (Alger) avant de se rendre au Gabon le 12 du même mois.

Paasuwa (Zimbabwe): Khama Billiat en chef de file

Le sélectionneur du Zimbabwe, Kalisto Pasuwa, a dévoilé une première liste de 31 joueurs en vue de la CAN 2017, qui verra les Warriors faire leur retour après onze ans d'absence et affronter l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal. Neuf joueurs de PSL sud-africaine y figurent, parmi lesquels la star offensive de l'équipe, Khama Billiat.