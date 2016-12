Tunisie: Sans ambitions, il n'y a pas de talent

Si l'équipe de Tunisie est incapable de se qualifier aux quarts de finale, qui deviennent un simple objectif, nous n'avons qu'à rester chez nous !

Il est communément considéré que les équipes nationales sont à l'image des clubs. Cela est vrai, mais dans des pays qui «exportent» leurs joueurs, et les meilleurs d'entre eux, comme c'est le cas de presque tous les pays africains, cette règle n'est pas générale.

Pour ce qui concerne notre football, les performances réalisées par nos clubs, qui sont sûrs d'eux, ont tout appris, des méandres du milieu du football africain, en prenant part à des phases finales dans les différentes coupes africaines, laissent apparaître quand même des qualités indéniables. Certes, certaines des équipes rencontrées s'étaient privées de leurs joueurs de base, que l'on retrouve au sein de leurs équipes nationales respectives, mais le niveau demeure très acceptable. Indépendamment de cet aspect, les joueurs du sud du Sahara vivent des conditions autrement moins contraignantes que celles que subissent nos joueurs, qui se retrouvent soumis à forte pénalisation en cas d'absence. Pour une mésentente sur la fixation des primes, des joueurs africains peuvent refuser de rejoindre leur onze national. Pour nos joueurs, le seul refuge est bien d'être des malades imaginaires avec la visite médicale obligatoire qui peut déjouer tous les calculs.

Mais, si le niveau de notre équipe nationale n'est pas de nature à nous donner le minimum de rêve pour prétendre atteindre plus que les ... quarts de finale, pourquoi donc tout ce remue-ménage et cette dépense d'énergie et d'argent qui dépasse tout entendement ?

Pour un pays qui a déjà remporté le titre africain, qui a eu le privilège de disputer des phases ultimes, ce manque d'assurance finit par choquer. Le football tunisien est-il donc tombé si bas, ou sommes-nous réellement en deçà du niveau des véritables prétendants ? Notre football, contrairement à celui des pays grands «exportateurs» de joueurs qui font le bonheur des équipes les plus huppées de la planète, est-il donc en régression ?

Un rapide coup d'œil à la liste des convoqués ( pas seulement ceux de la dernière liste) peut nous donner un début de réponse : nous sommes (de par la grâce du sélectionneur) obligés de faire appel à des joueurs immigrés qui ne sont même pas titulaires au sein de leurs clubs respectifs. Ou alors à des éléments qui n'apparaissent même pas sur la liste des convoqués de leurs clubs. Ou encore à des «noms» qui continuent à faire rêver en dépit de leur disparition des radars. Pendant ce temps, des éléments plus que valables et qui ont fait leurs preuves en Coupes d'Afrique des clubs, en pleine possession de leurs moyens se morfondent et pour beaucoup d'entre eux, finissent par se décourager.

Cette façon d'agir est la même que celle qu'empruntent les clubs qui préfèrent un joueur au CV douteux à des jeunes qu'ils ont eux-mêmes formés et qui brillaient dans les catégories intermédiaires. Le plus marquant dans ce genre de comportement, c'est que bien des équipes cherchent à récupérer ces jeunes une fois qu'ils ont fini par être convaincus de leur valeur au sein de leurs équipes d'adoption ! Et les exemples sont nombreux.

Une symbiose entre les ambitions

Ce manque de confiance est avant tout un manque de patience. Les jeunes qui promettent et qui ont brillé parmi ceux de leur génération ont besoin d'un encadrement d'accompagnement. Un encadrement qui fait défaut et qui en son absence, les éléments qui promettent se retrouvent livrés à eux-mêmes et sans mentors capables de les conseiller et de les « protéger » au moment où ils abordent ce tournant fatidique de leur carrière. L'absence d'un véritable Directeur Technique, avec des attributions et des prérogatives, des pouvoirs réels, qui sait où il va et ce qu'il fait et pour lequel les premiers responsables du club ont fourni l'autorité et les moyens d'imposer son point de vue, a pour conséquence cette formidable perte que l'on enregistre au niveau des jeunes.

C'est pour cette raison que les dernières décisions prises (avec beaucoup de retard) par la fédération pourraient laisser entrevoir de nouveaux horizons pour les jeunes. En mettant un terme à ces recrutements de joueurs aventuriers que les agents imposent avec plus ou moins d'insistance et ... .d'autorité, en posant des conditions assez logiques pour n'ouvrir nos frontières qu'à des joueurs qui ont fait leurs preuves, on aura ralenti ce flux qui a complètement désagrégé l'étape « affirmation ou confirmation » des joueurs locaux qui promettent et qui ont besoin de temps de jeu et de mise en confiance.

En négligeant les éléments locaux, qui valent beaucoup mieux que ceux qui opèrent à l'étranger (à quelques exceptions près bien sûr), nous réduisons considérablement la marge de manœuvre de notre onze national. En effet, à choisir entre des joueurs qui nous viennent forcés, qui traînent leurs savates en donnant l'impression qu'ils nous rendent service en effectuant le déplacement, et entre des éléments qui portent encore entre les dents de brins de gazon qu'ils ont bouffés en jouant pour leurs clubs, il n'y a pas photo.

C'est donc une question intimement liée à la personnalité qui délivre le diagnostic et le pronostic. Un entraîneur «gagneur» qui sait parler à l'oreille des joueurs ne délivrerait jamais ce message réservé et parfaitement transparent, neutre. Si cette équipe de Tunisie est incapable de se qualifier aux quarts de finale, qui deviennent un simple objectif, nous n'avons qu'à rester chez nous ! Pourquoi toute cette mobilisation, cet arrêt de la compétition, ces voyages et ces dépenses d'argent et d'énergie ? Une équipe nationale n'est pas seulement un ensemble dévoué et volontaire, c'est aussi une symbiose entre les ambitions de chaque joueur qui viennent rejoindre celle de leur entraîneur.

Il ne s'agit pas, certes, de se laisser aller à des déclarations de haute voltige, mais un juste milieu aurait été plus mobilisateur et mieux perçu par une opinion qui veut garder intacte sa confiance en ses joueurs.

Ce n'est pas trop demander !