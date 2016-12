Ile Maurice: MV Benita - «Ce n'est pas le ministère qui paie la compensation», dit Koonjoo

Des pêcheurs habitant Le Bouchon et Camp-Carol avaient trouvé «dérisoire» la compensation de Rs 19 700 accordée par les autorités après le naufrage du MV Benita. Le ministre de la Pêche Prem Koonjoo a tenu à remettre les pendules à l'heure ce lundi 26 décembre lors d'une conférence de presse qu'il a animée à son bureau au LIC Building à Port-Louis.

«Le ministère ne paie pas la compensation aux pêcheurs du Bouchon, déclare le ministre Prem Koonjoo. L'argent est versé directement par London P&I.» Cette firme d'assurances a déjà payé quelque Rs12 millions des Rs34 millions réclamées par Maurice après le naufrage du MV Benita en juin 2016, ajoute le ministre.

«Les pêcheurs recevront aux alentours de Rs 20 000. C'est la somme émise par l'assurance après étude de la réclamation.»

Cette somme a servi à rembourser les différents acteurs ayant pris part au nettoyage et à l'endiguement de la pollution dans le lagon du Bouchon, et à dédommager les pêcheurs de la région. «Les pêcheurs recevront aux alentours de Rs 20 000. C'est la somme émise par l'assurance après étude de la réclamation.» Outre les pêcheurs, des policiers, des gardes-côtes et des entreprises privées font partie de ceux qui sont éligibles à un remboursement.

D'autre part, faisant état de son bilan, le ministre a annoncé que 25 pêcheurs âgés entre 18 et 50 ans ont reçu leur carte de pêche. Cinquante autres la recevront l'an prochain.

Accent mis sur les petites fermes marines

«Nous n'oublions pas les petits pêcheurs, un nouveau système de carte de pêche a été mis en place. De plus, pour leur permettre d'avoir des revenus stables, nous avons proposé à huit coopératives de pêcheurs des cages pour élever des poissons et en faire de petites fermes marines. Ils pourront ainsi produire entre 10 et 12 tonnes de poissons par an de manière indépendante», continue le ministre Koonjoo.

Il a aussi affirmé que durant l'année 2016, Maurice a exporté plus de 100 000 tonnes de poissons, soit 35 % de plus qu'en 2015. En outre, 16 000 emplois ont été créés.