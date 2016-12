Sénégal: Oumar MAAL fait la leçon aux policiers

En tourné nationale dans les régions de Thiès, de Fatick, de Diourbel, de Kaffrine, de Kaolack et de Kédougou, le directeur général de la Police nationale, après les régions du centre, a fait une escale à Tambacounda. Une étape qui marque la fin de sa tournée. Au cours de celle-ci, il a apporté un message et a pris contact avec ses hommes. Face à la presse, l'inspecteur général de Police, Oumar MAAL, a donné les raisons de sa tournée qui l'a amené dans sept régions du pays.

«C'est de coutume qu'au terme d'un certain temps, que le Dg de la Police nationale puisse repasser, aller vers ses hommes, leur parler et leur délivrer un certain nombre de messages, pour leur rappeler leurs devoirs en tant que force de sécurité surtout dans ce contexte actuel où on parle du terrorisme. Il nous faut une unité. S'unir entre nous-mêmes, mais aussi avec les forces de défense et de sécurité, tout comme avec la population», martèle l'inspecteur général Oumar MAAL.

Il ajoute que «le premier message a été l'attitude du policier sur la voie publique, au commissariat dans les quartiers où il est. Bref, son comportement, vis-à-vis des populations qu'il est censé sécuriser. Le second point a été la nouvelle posture qu'il faut renforcer davantage, face au plus grand défi sécuritaire mondial qu'on appelle le terrorisme». Selon lui, avec le terrorisme, il faut des actions communes de la part de toutes les forces de défense et de sécurité avec en amont l'implication dynamique des populations.

Ce qui l'a amené à rappeler aux uns et aux autres la nécessité de renforcer les liens avec les éléments desdites forces, mais surtout avec la gendarmerie. «Avec le terrorisme qui est aujourd'hui sans forme, invisible et insaisissable, notre slogan est de changer de posture, de rester alertes et en promouvant également l'alerte chez les autres», a-t-il laissé entendre.

«C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait le tour de la frontière avec le Mali et avec la Gambie pour demander à nos hommes de rester plus alertes, mais aussi à être vigilants», confie le Dg installé à la tête de la Police nationale il y a de cela 14 mois, en remplacement d'Anna Sémou Faye. Parlant du terroriste, l'inspecteur général de Police, Oumar Maal, a indiqué «qu'il n'a ni foi, ni loi même s'il a pris comme prétexte fallacieux la religion.

Aujourd'hui, ce qu'on comprend des terroristes, c'est qu'il se nourrit de toute forme de trafics illicites : de migrants, d'objets d'art, de drogue, de marchandises et de ressources naturelles». S'agissant des opérations combinées avec les autres corps habillés, l'ex-directeur de la Sécurité publique assure que celles (les opérations combinées) des forces de défense et de sécurité sur le long des frontières, pour lutter contre la coupe et le trafic illicite de bois, va se poursuivre. «C'est dans ce cadre qu'on va densifier le maillage du territoire avec les postes frontaliers», termine le Dg de la Police nationale, appelant ces hommes à prendre la sécurité comme la locomotive de l'émergence du pays.