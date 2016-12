Burundi: Confessions d'une femme brisée

À la fin de l'année, on assiste parfois à un marathon de mariages. Malheureusement, les unions faites dans la précipitation, souvent, ne font pas long feu. Sur ce, le blogueur Véritas Ngendakumana nous livre le témoignage d'une femme désillusionnée quelques temps après avoir épousé un « inconnu ». Témoignage.

Je viens d'un village de Gitega et dans ma famille, je suis fille unique. À la fin des humanités générales, j'ai reçu une bourse d'études pour l'université du Burundi où je suis allée.

Tout allait bien jusqu'au jour où l'on a fait une sortie entre camarades. J'ai rencontré Sylvain par hasard ce jour même. On a commencé à se parler et très vite, j'ai été captivée par sa gentillesse. Ce n'était plus une simple connaissance pour moi. Au bout de quelques jours, je lui racontais mes problèmes, mes ressentis et mes études, et à ma grande surprise, il me comprenait.

Je le trouvais différent des autres garçons de son âge. Sylvain était très attentionné et très intelligent. À l'époque, je ne me souciais de rien, je n'ai découvert que plus tard qu'il était intrépide et vivait sans remords. Je me suis mise à nu dans nos échanges, car j'avais éperdument confiance en lui et surtout parce que j'étais tombée amoureuse. Pourtant, malgré le fait qu'il savait tout de moi, il demeurait très mystérieux, et de lui, je ne connaissais que le nom. Cependant, petit à petit, nous nous sommes échangés quelques rendez-vous. Une aventure entre lui et moi semblait avoir une importance à ses yeux.

Parfois l'amour nous rend aveugle. Ma famille et mes amis avaient fini par devenir inintéressants à mes yeux. Je m'emportais quand ils critiquaient ou parlaient du supposé côté négatif de Sylvain, qui déteignait au final sur moi. Alors quand il m'a proposé de partir avec lui et de nous marier, je l'ai suivi sans arrière-pensées.

Quelle bêtise ! J'avais oublié que l'on se fréquentait depuis seulement six mois, mais dans mon for intérieur, j'avais signé ces papiers et, finalement devant la loi, je suis devenue sa femme.

Je m'en foutais des consentements de la famille, mais que dire, mes parents étaient pauvres et non cultivés, et sur ce fait, je leur exigeais de respecter mes choix. Je pleurais, je les menaçais ! Mais toute l'histoire a fini par prendre une bonne tournure à la fin. La dot fut versée et mes parents rentrèrent à l'intérieur de Gitega au fond de Nyabututsi.

Une aventure pour la vie très éphémère

Après mon supposé mariage avec Sylvain, j'ai commencé à connaître sa vraie personnalité. Il m'étouffait, me méprisait, me maltraitait. J'ai fini par perdre même mon sourire. J'ai alors commencé à penser à ma famille avec nostalgie. Je ne me préoccupais plus de ce qui se passait autour de moi, à part rester clouer à terre et me répandre en larmes. Au final, on s'est rendu compte qu'on n'était pas compatible. J'avais succombé très facilement, comme la plupart des filles que je connais. Je m'étais précipitée, puis je me suis cassée les dents. Mon mariage avait fini par être ma mort, et on a décidé de se séparer. Le divorce allait être prononcé.

J'ai eu effroyablement mal. Je voyais ma famille me poser une foule de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. J'avais mis sur pause toute ma vie, et il fallait que je reprenne presque à zéro : que je retourne faire mes études, que je cherche un petit travail pour survivre. J'avais honte de moi et la famille de mon ex-époux me regardait comme une mendiante. Ils faisaient tout pour s'assurer que je ne demande aucun revenu. Je n'en avais pas besoin, tout ce qui venait de lui me dégoûtait. J'ai compris que j'étais seule, seule face à tout le monde. Mon mariage était mort-né. Alors quand j'y repense, tout paraît être de ma faute. Je n'ai pas voulu connaître mon ex-époux, on s'est précipité. Je regrette encore et infiniment, et je ne pense pas pouvoir m'en remettre un jour.

Aujourd'hui, j'ai toujours mal, mais je voudrais que mon histoire serve d'exemple. Comme le dit Sören Kierkegaard : « Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. »

Un mariage, c'est pour la vie. Le jour où tu penseras à dire le grand « oui » pour l'éternité, songe à être bien préparée.