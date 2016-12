Algérie: Intensifier les initiatives politiques pour un règlement des conflits dans le monde arabo-musulman

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a appelé lundi à Alger à intensifier les initiatives et les actions politiques et diplomatiques pour trouver un règlement aux conflits qui secouent le monde arabo-musulman.

"L'effusion de sang des musulmans est un fait quotidien dans toutes les régions de notre nation arabo-musulmane. Pourtant, Allah Tout puissant proscrit l'effusion de sang qui est un péché capital et un crime majeur. Elle est le principal acte pour lequel l'Homme est comptable devant Dieu le Jour du Jugement", a indiqué le Président Bouteflika dans un message lu en son nom par le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi.

Le chef de l'Etat a ajouté que "les vies innocentes sont aujourd'hui ravies en Libye, pays frère et voisin, au Yémen, en Syrie, en Irak et dans bien d'autres territoires du monde arabo-musulman", soulignant que "devant cette tragédie, c'est à nous musulmans qu'il incombe, en premier lieu, d'intensifier les initiatives et de multiplier les actions politiques et diplomatiques pour trouver un règlement à ces conflits.".

"Nous sommes tenus, en tant que musulmans, de nous référer aux préceptes de notre religion et de porter haut son noble message pour contribuer à la paix des cœurs et la quiétude des esprits, à la consécration de la paix, de la sécurité, de la justice et de l'équité pour le règlement des problèmes et la concrétisation de l'unité des enfants d'une même nation unie par le Coran", a-t-il poursuivi.

Outre la préservation de l'image de l'Islam dans le monde, le Président Bouteflika a affirmé que "les enfants de notre nation ont, partant de nos références spirituelles et de nos concepts humanistes, la responsabilité et le devoir de préserver l'intégrité physique", mettant en avant que "ce devoir nous incombe d'œuvrer pour la promotion de la Rahma (clémence) et de l'unité et pour le rejet de la violence et de toute instrumentalisation de notre religion afin de perpétrer ces crimes odieux et ourdir ces vils complots".