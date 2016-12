Algérie: Un championnat d'Algérie de rugby à partir de septembre 2017

Oran — Un championnat national de rugby débutera en septembre 2017, a-t-on appris du président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Benhacen.

Le président de la FAR a indiqué à l'APS qu'il existe actuellement 20 équipes de rugby en Algérie, qui seront réparties en deux poules, Centre-Est et Centre-Ouest, dans le cadre du championnat qui prendra forme en septembre 2017.

Sofiane Benhacen a ajouté qu'une autre équipe de rugby vient d'être créée dans la wilaya d'Oran. Il s'agit de l'équipe de Misserghine, qui vient s'ajouter à celles d'Arzew et d'Oran (stade Oranais), qui existent déjà depuis quelques années. Les membres de la FAR ont rendu visite à ce nouveau club, en marge du récent tournoi "Tri-Nations" organisé à Oran, et ont assuré aux joueurs et dirigeants de leur soutien, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la formation des jeunes, un tournoi national à sept est prévu prochainement à Oran, a-t-il annoncé soulignant que "c'est le 3ème du genre, après ceux organisés au Centre et à l'Est. Cela fait un tournoi national tous les deux mois. Ces tournois sont très importants, dans la mesure où ils constituent des formations et des compétitions avant l'entame du championnat".

Sur le plan international, l'équipe nationale tentera de décrocher sa qualification à la Coupe du monde 2018 au Japon, a encore indiqué Sofiane Benhacen.

"Pour y arriver, l'EN a encore plusieurs étapes à franchir, la plus importante est de se hisser au niveau A, sachant qu'elle a été placée au niveau C au championnat d'Afrique", a souligné le manager général de l'EN, Azzouz Aïb, indiquant qu'en championnat d'Afrique, prévu en mars 2017 au Nigeria, l'Algérie devra affronter le Cameroun et le Nigeria. Le vainqueur du niveau "C" pourra accéder au niveau "B".

La coupe d'Afrique, qui se déroulera en juillet 2017 à Casablanca (Maroc), pourrait permettre ensuite à l'EN de se hisser au niveau "A", qui ouvre la voie à une participation en Coupe du monde, a-t-il encore expliqué.

Les Jeux africains de la jeunesse de 2018 à Alger sont l'autre échéance pour l'équipe nationale de rugby. Pour la première fois, le rugby fera partie des disciplines de ces jeux.

Faisant le bilan du tournoi international "Tri Nations", organisé du 17 au 24 décembre à Oran, le président de la FAR s'est félicité de la bonne organisation, déclarant que "dans un pays où le sport roi est le football, le rugby fait petit à petit son chemin, même dans l'esprit du public. Preuve en est, les spectateurs assez nombreux venus suivre ce tournoi au stade Ahmed Zabana".

Le prochain tournoi "Tri-Nations" est prévu en décembre 2017 au Maroc, a-t-on appris d'Abdelaziz Djalti, membre du "World Rugby" (Fédération internationale), commissaire des Fédérations africaines de rugby et directeur du tournoi Tri-Nations organisé à Oran.

"On espère que ce tournoi se pérennise et devienne annuel et qu'il s'ouvre aussi sur les équipes féminines et les équipes des moins de 17 ans et les autres catégories", a-t-il souhaité, ajoutant : "Cela peut amener ces trois équipes du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) à travailler ensemble et à avancer main dans la main".

Dans ce cadre, Abdelaziz Djalti a fait une proposition de création d'une sélection maghrébine de rugby qui pourra affronter l'Afrique du Sud et les autres grandes équipes de rugby.