Algérie: Le message de modération est "la meilleure illustration" de la noblesse de l'Islam (Président Bouteflika)

Alger — Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a indiqué lundi à Alger que le message de modération était "la meilleure illustration" de la noblesse de l'Islam et de son rejet de toute forme de violence et d'excès.

Dans un message aux participants à la semaine nationale du Coran dans sa 18e édition, lu en son nom par le conseiller à la présidence de la République Ali Boughazi, le Président Bouteflika a considéré que "notre nation est aujourd'hui interpellée face à ce défi, le défi de la défense de notre religion et la préservation de l'humanité tout entière des conflits de religions et de confessions, qui sont des conflits très dangereux".

Le chef de l'Etat a affirmé à cet égard que le parcours de l'Algérie "riche en positions mesurées et modérées depuis qu'elle a choisi, et par conviction, l'islam comme religion, et s'en abreuve de sa source pure et saine de tout excès et abus, protège aujourd'hui notre société de tous ces tiraillements régionaux et internationaux".

"C'est de cette Algérie dont a hérité cette génération qui se revendique de cette appartenance et qui fait de cet esprit de modération un support authentique. Cette génération n'a pas hésité de ce fait à cautionner la Charte de la paix et de réconciliation nationale et à rendre possible sa concrétisation et sa consécration en adhérant à tous les projets de l'Etat visant à éradiquer les raisons du fondamentalisme, de l'extrémisme et du rigorisme", a encore soutenu le Président Bouteflika après avoir évoqué les noms de symboles et martyrs de l'Algérie.

Le président de la République a tenu à rappeler que "de la matrice de notre référence historique et culturelle imbue à la fois des enseignements de l'Islam modéré et des valeurs de patriotisme et de sacrifice, est née l'école "Algérie" de prévention contre l'extrémisme, qui accapare l'attention de tous les concernés, et dont l'expérience attire les sages, inspire les amis et cultive la fierté et la confiance en soi au sein de la société".

Le chef de l'Etat d'ajouter que "notre pays est resté au fil des années, attaché à son patrimoine civilisationnel. Son capital en matière de culture et de sciences dont il s'enorgueillit aujourd'hui en est témoin et se veut un fort argument pour faire face aux défis du monde actuel, un monde en proie à des perturbations troublantes et impressionnantes et qui répercute une réalité préoccupante qui menace l'existence même de l'humanité".

Il a exhorté "les savants et les avant-gardistes de la nation musulmane afin d'œuvrer à la défense de l'Islam qui est aujourd'hui, intentionnellement et injustement visé par certains milieux hostiles, au sein de sociétés qui ont peu de connaissance sur cette sainte religion".

Le Président Bouteflika a enfin félicité les organisateurs de la manifestation pour le choix judicieux du thème de la modération insistant sur le mérite qu'a l'Algérie de s'enorgueillir de la modération de ses références religieuses et de sa politique même dans les épreuves difficiles.