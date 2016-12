Algérie: Un 1er salon national à Bejaia dédié aux premiers secours

Bejaia — Un premier salon national sur les premiers gestes d'urgence à faire valoir dans des cas d'accidents s'est ouvert lundi à la maison de la culture de Bejaia, en présence de tous les acteurs agissant dans le domaine du secourisme, dont la police, la gendarmerie, la protection civile et le Croissant-Rouge ainsi que de nombreux bénévoles.

Organisée par l'association "Tariq Essalama", la rencontre vise à sensibiliser et à imprégner le grand public aux secours d'urgence et aux premiers gestes, parfois vitaux, requis pour venir en aide aux victimes d'accidents et inculquer, au demeurant, une culture citoyenne, nécessaire à la protection et au sauvetage des vies.

Le salon se décline en une exposition de photos d'accidents, essentiellement inhérentes à la route, de tableaux visualisant les différentes étapes des actions à entreprendre ainsi que les techniques des gestes à accomplir et de matériels utilisés par les différents intervenants.

Des démonstrations et des simulations d'accidents soutiennent cette opération, motivée, certes, par des considérations de sensibilisation, mais aussi de mobilisation du public, invité, au-delà du contexte, à suivre des formations, notamment celles prodiguées en l'espèce par le Croissant-Rouge algérien à longueur d'année.

"Les gens méconnaissent la pratique des 1ers secours. Souvent ils s'arrêtent pour constater les dégâts malgré leur volonté de vouloir aider", a déploré dans ses explications un sapeur pompier, qui n'a pas manqué de rappeler à cet effet que la loi punit la non assistance à personne en danger.

L'événement a rassemblé, par ailleurs, des centaines d'enfants, venus, pour apprendre ces notions de secourisme mais exprimer leur perception des choses à travers des dessins et croquis, exécutés sur place, et dédiés aux accidents et leurs conséquences.