Maroc: Le gouvernement sahraoui condamne les déclarations "provocatrices" du SG du parti marocain El Istiklal

Chahed El — Le gouvernement sahraoui a condamné les déclarations "provocatrices" du secrétaire général du parti marocain "El Istiklal", Hamid Chabat, qualifiant ces propos de tentative de la monarchie marocaine de légitimer son occupation illégale du Sahara occidental.

Le gouvernement sahraoui a estimé que "les déclarations du parti nationaliste marocain El Istiqlal sont destinées uniquement à créer des tensions dans la région", selon un communiqué rendu publique dimanche en réaction aux propos du SG du parti marocain.

L'exécutif sahraoui rappelle le Maroc que "l'ère du colonialisme, de l'expansion et de l'occupation ne peut plus avoir lieu au sein de l'organisation africaine et ses Etats membres dans le plein respect de la Charte de l'UA et de ses principes, en particulier le respect des frontières héritées de l'ère coloniale et le respect de la souveraineté des Etats membres."

Il a également salué l'engagement des pays africains à défendre la Charte de l'Union africaine et ses décisions, rappelant la position de l'Afrique contre les tentatives du Maroc de nuire à l'organisation continentale, comme c'était le cas lors du sommet arabo-africain à Malabo.

De son côté, le parti mauritanien l'Union pour la République (UPR), au pouvoir, a dénoncé les déclarations du secrétaire général du parti marocain El Istiklal, dans lesquelles il considère que "la Mauritanie fait partie des territoires marocains", qualifiant ces déclarations "d'atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de la Mauritanie".

Dans un communiqué aux termes très sévères publié dimanche, le parti au pouvoir mauritanien a estimé que "l'atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de la Mauritanie n'est pas la meilleure des façons de traiter les questions et les dossiers épineux et ne mènera pas à la résolution du conflit au Sahara occidental", ajoutant que la ressuscitation des procédés provocateurs et visées occultes ne servait pas les aspirations communes des peuples et pays de la région.

Le communiqué de l'UPR intervient en réponse aux déclarations du secrétaire général du parti marocain El Istiklal, Hamid Chabat, qui a estimé samedi que "la Mauritanie est une terre marocaine et que les frontières de son pays s'étalent de Ceuta au nord jusqu'au fleuve du Sénégal", s'étonnant "comment la Mauritanie avait obtenu son indépendance du royaume".

Pour l'UPR les propos de Hamid Chabat dénotent "la médiocrité politique d'une élite marocaine en faillite et qui a enfoncé le Maroc dans l'isolement et dans un état de tension avec tous ses voisins".

Les déclarations de Chabat interviennent après celles faites par des "analystes" politiques marocains qui ont accusé la Mauritanie sur une chaîne de télévision marocaine officielle, d'exporter le terrorisme au Sahel.

Les déclarations du secrétaire général du parti marocain El Istiklal a suscité des réactions d'indignation des forces politiques et des médias en Mauritanie.