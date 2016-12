Algérie: Médéa - Le Beylik du Titteri raconté en image

La manifestation "Patrimoine de Médéa", ouverte au public depuis dimanche, offre l'opportunité au visiteur de découvrir des facettes cachées de cette période, qui s'étale sur plus de trois siècles, à la faveur de conférence-débats qui seront animées par des chercheurs et des universitaires.

En sus des principaux monuments hérités de cette période, tels que la maison de l'Emir Abdelkader, transformée en musée, la mosquée Hanafite, le minaret de la mosquée Lamhar, la petite casbah de Sidi-Sahraoui, l'exposition qui se tient jusqu'au 29 décembre, s'intéresse aux aspects de décorations internes des demeures et résidences bâties sur le model ottoman, pour bien mettre en exergue le brassage qui s'est opéré entre la culture locale et celle importée de la rive nord de la Méditerranée.

Initiée dans le cadre de la manifestation "Patrimoine de Médéa", l'exposition, mise sur pied par l'association "Lambdiya", raconte, à travers une série de photographies et d'illustrations, un pan de l'histoire du Beylik du Titteri dont l'ancienne capitale, Médéa, garde encore les traces de l'influence de la culture ottomane, notamment dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture, mais également dans certaines traditions vestimentaires et culinaires, encore en vogue jusqu'à ce jour.

Medea — Le Beylik du Titteri, l'un des trois beylik de la régence d'Alger constitué par les ottomans vers le 16è siècle et disparu à la conquête française, est au centre d'une exposition qui se tient au musée régional des Arts et des Traditions populaires de Médéa.

