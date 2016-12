Algérie: Secteur économique militaire - Près de 30.000 emplois civils créés

A ce propos, il cite aussi l'exemple de l'usine de fabrication électronique de Sidi Bel Abbes qui a fait appel à des partenariats étrangers: "Nous avons une plateforme de fabrication de radars et de caméras thermiques dans cette wilaya et que nous fabriquons en partenariat avec des marques étrangères".

Ceci a permis de donner naissance notamment à la Société algérienne pour la production de poids lourds de marque Mercedes-Benz Rouiba (SAPPL-MB), joint-venture algéro-germano-émiratie, de celle de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret et de celle de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimine (Constantine).

La DFM supervise plusieurs EPIC implantées à travers le territoire national. Il s'agit essentiellement du Groupement de promotion des industries mécaniques, de l'Etablissement de l'habillement et de la chaussure, de la Plateforme des systèmes électroniques, de l'Office national des promotions technologiques et de l'Etablissement de développement de l'industrie des véhicules.

A travers cette manifestation économique, la Direction des fabrications militaires (DFM) s'est ouverte au large public pour faire connaître certains des produits destinés au marché civil et même à l'exportation une fois la demande du secteur militaire et des corps constitués satisfaite.

