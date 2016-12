Ile Maurice: Un policier suspendu refuse de reprendre du service

Un préposé officiel de la force policière explique que ceux à qui on a demandé de réintégrer le service peuvent refuser de le faire. Mais ils doivent fournir une explication à leur refus. Leur dossier sera ensuite renvoyé à la DFSC et c'est cette institution qui devra trancher la question.

Cet habitant des hautes Plaines-Wilhems, âgé de 45 ans, a été interdit de ses fonctions suivant des allégations. Il est poursuivi sous trois chefs d'accusation, soit Aiding and abetting, False and malicious denunciation et Conspiracy. Il a jusqu'ici plaidé non coupable et a été en cour à maintes reprises.

