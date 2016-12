Guinée: En route vers la réélection d'Alpha Condé - Kaloum sort ses muscles et annonce le « COUP KO » pour le RPG

C'est un homme détendu et souriant qui a rejoint la marée jaune qui attendait la venue du Bâtisseur Alpha Condé. Accompagné de son directeur de campagne, Ibrahima Kassory Fofana, Alpha Condé a partagé la joie des milliers de sympathisants qui se sont tous ralliés à sa cause pour une victoire époustouflante et écrasante. S'adressant aux Kaloumka, Alpha Condé a réitéré sa volonté de propulsé la Guinée sur le chemin du développement, en bâtissant de nouvelles infrastructures en faveur du peuple de Guinée. Alpha Condé a ensuite exhorté les citoyens de Kaloum à ne plus vendre leurs terrains à quiconque car l'Etat viendra bâtir des immeubles ou ils pourront résider après.

