Angola: Cuando Cubango - Pedro Mutindi veut une plus grande cohésion des militants du MPLA

Menongue — L'unité, la cohésion et les efforts de tous les militants du MPLA et de son leader, José Eduardo dos Santos, c'est que le premier secrétaire de cette formation politique à Cuando Cubango, Pedro Mutindi, a demandé le week-end dernier à leurs militants, amis et sympathisants, pour relever les défis clés des prochaines élections générales.

Prenant la parole à la fin de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, Pedro Mutindi a rappelé aux membres du comité provincial du MPLA que les élections approchaient et le parti espérait remporter la majorité absolue, ce qui était arrivé lors des trois précédentes élections.

Par conséquent, il a recommandé à tous les responsables du comité central résidents et locaux, aux amis, aux sympathisants et généralement à tous les électeurs "qui ont le MPLA dans le cœur" de s'engagés totalement jusqu'aux prochaines élections, malgré la situation économique et financière que connaît le pays.

"Nous croyons qu'avec toute la conviction, nous allons obtenir de bons résultats, c'est-à-dire la majorité, à Cuando Cubango. Nous, les militants, nous ne devrons pas nous arrêter jusqu'au jour glorieux", a-t-il conseillé.