Angola: Rétrospective 2016 - L'Angola se distingue dans la sauvegarde des droits de l'homme

Luanda — Les trois propositions faites durant l'année en cours, aux Nations Unies, par l'Angola sur la ratification d'une convention contre la discrimination raciale, la torture et la disparition forcée, tout comme la signature, au niveau de l'Union Africaine, de tous les protocoles liés aux droits de l'homme, tribunal africain, la démocratie, les élections et la bonne gouvernance constituent, à peine certains éléments de sauvegarde des Droits de l'homme en Angola.

L'Angola réaffirme depuis 2010, les principes fondamentaux des droits de l'homme et de la démocratie et de l'Etat de Droit, où l'on vit un processus dynamique de stabilité politique, reconstruction nationale, développement économique et sociale, engageant toute la société.

Dans le cadre de son projet de développement national, l'Exécutif angolais, mène des politiques qui visent l'amélioration des conditions de vie de la population, plaidant par le principe que la défense des droits de l'homme exige la participation de tous les citoyens, pour l'augmentation, davantage, de l'égalité de tous devant la loi.

Pour accomplir avec ce desiderata, l'Angola a défendu le besoin de la tenue des débats radiophonique et télévisés, sur l'importance des droits de l'hommes, lesquels ont permis au citoyen de savoir quels sont leurs droits et quelle importance lui donne ce même loi.

L'Angola a défendu, en 2012, son dernier rapport au sein de la Commission des Nations Unies pour les Droits de l'homme, ayant reçu 35 recommandations de la Commission Africaine, relatives à la ratification de conventions, mesures en faveur de l'égalité du genre et développement de la femme, l'accès à la justice, aux actions de lutte contre la torture, l'assurance de droit à l'habitation, l'amélioration à l'accès et qualité de santé et éducation, protection des enfants et des personnes avec handicap, entre autres.

C'est certain que, en Angola, il y a des défis présents pour la pleine effective des droits de l'homme, notamment l'éradication de la pauvreté, plus précisément chez la femme rurale, l'éducation et la santé de qualité, la lutte contre la corruption, ainsi que l'accès à une digne habitation.

Dans cette sphère, le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Rui Mnagueira, a reconnu les progrès en matière de promotion et protection des Droits de l'homme, fruit de la ferme volonté politique du Gouvernement angolais d'améliorer, davantage, son engagement dans ce domaine.

L'Angola a toujours coopéré avec les mécanismes de droits de l'homme, ayant présenté le Rapport d'Evaluation Périodique et Universel des Droits de l'homme.

A ce propos, le secrétaire d'Etat pour les Droits de l'homme, Antonio Bento Bembe, a affirmé que l'Exécutif angolais est en train de mettre en œuvre des politiques et programmes pour l'assurance et l'application des droits fondamentaux figurant dans la Constitution et les accords internationaux.

Il y a lieu de souligner le mécanisme de Révision Périodique Universelle (RPU), un instrument constructif et efficace pour la mise en œuvre de la situation des droits de l'homme en Angola, dont les avancés enregistrés récemment par l'Angola démontrent que les droits de l'homme et le développement sont complémentaires et se renforcent mutuellement.

Cette action a mérité la reconnaissance des personnalités internationales, notamment du président de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Pansy Tlakula, qui a considéré que la situation des droits de l'homme en Angola enregistre des améliorations, bien qu'il existe encore des défis à surmonter, comme dans plusieurs pays.

Concernant les avances, l'on souligne l'actuelle représentativité féminine dans les organes de l'Etat et au Parlement, des les postes de direction, la création de nouvelles infrastructures hospitalières, l'apparition de nouvelles publications de caractère informatif privé, ainsi que des émissions de radio.