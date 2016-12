Guinée: Poursuite du forum économique guinéo Marocain aux cases de Belle-vue

Le forum économique guinéo marocain se poursuit aux cases de belle vue dans la commune de Dixinn en présence des représentants du secteur privé des deux pays respectifs. Où, il sera question d'échanger sur les études de faisabilité de la vingtaine d'accords signés lundi soir entre Rabat et Conakry au Palais de Mohamed V.

Ses représentants sont entrain de remplir des fiches d'enregistrements de leurs différentes structures avant le démarrage des travaux proprement dits.

A noter que ce forum a ouvert ses portes le mardi 04 mars entre les investisseurs par le Développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Pendant ce temps le professeur Alpha Condé et le Roi du Maroc faisaient une visite de terrain.

Une cérémonie qui a été lancé par le Premier ministre Chef du gouvernement Mohamed Said Fofana.

Au cours de son lancement, le ministre de l'Economie et des finances Mohamed Diaré, a annoncé la mise en place d'un nouveau code des investissements avant le mois d'avril, tout en assurant que ce nouveau code prendra en compte : le régime d'admission des investissements privés étrangers, le niveau de traitement et de protection des investissements privés étrangers et les garanties juridiques et juridictionnelles offertes aux investisseurs.

Il a également profité de cette occasion pour annoncer que son gouvernement est entrain de préparer une nouvelle législation pour encadrer les partenariats publics et privés avec l'appui de la société financière internationale (SFI), un plan fiscal ajoute-t-il dont, des dispositions relatives aux indications fiscales et douanières ont été introduites dans la loi des finances de l'année 2014.

Pour sa part, le ministre marocain de l'économie et des finances, Mohamed Boussaid, a soutenu que son pays ne vient pas en Guinée comme un donneur de leçon mais plutôt partager ses expériences réussies. « Nous sommes proches des réalités, de vos réalités. Et donc, nous avons plus de sensibilités naturellement aux réalités et aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés », a fait savoir l'hôte marocain.

Pour le ministre Mohamed Boussaid, cette rencontre économique est un espace de partage. « Ce partage avec les pays frères et amis, aidera à avancer dans la mise en première, défendu toujours par sa majesté le roi, d'un partenariat Sud- Sud solidaire et émergeant. C'est ce partenariat que nous voulons construire avec vous. Bâtir quelque chose de solide, d'exemplaire et d'avancer sur la base de vos priorités. Vos priorités vous les connaissez ».

Cette rencontre qui est une partie intégrante de l'agenda de la visite officielle de 72 heures du Souverain Marocain à Conakry prendra fin ce mercredi.