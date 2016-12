Cameroun: Fête de Noel - L'archevêque de Yaoundé appelle anglophones et francophones à ne constituer qu'une nation

Plus que quelques jours et le coup d'envoi de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon… Plus »

C'est ainsi que profitant de cet instant solennel, le prélat avec la subtilité et la délicatesse inhérente à sa haute fonction religieuse et névralgique, a voulu tempérer les esprits par rapport aux remous sociaux qui depuis plus d'un mois, secouent les deux régions anglophones du Cameroun.

Devant une cathédrale incapable de contenir l'immense foule de fidèles catholiques, Mgr Jean Mbarga, s'appuyant sur la naissance du Christ venue apporter la paix, a déclaré que « compatriote signifie frère », non sans avoir demandé que soient satisfaits les besoins des uns et des autres.

