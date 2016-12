Cameroun: Fondation Chantal Biya - La première dame en Père Noël

L'épouse du chef de l'Etat a visité les enfants malades au sein de l'institution, jeudi dernier, 22 décembre 2016.

Fidèle à son engagement humanitaire, Mme Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'Unesco et ambassadrice spéciale de l'Onusida, s'est rendue hier à la Fondation qui porte son nom, pour la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël. Elle y a rejoint à 13 h, les invités spéciaux, groupes de danses, choristes, artistes, fanfares, familles d'enfants malades et autres écoliers installés dès les premières heures de la matinée. C'est sous des ovations, ponctuées de chants, danses, roulements de tam-tams et de tambours, des cris de joie que la dame au grand cœur met pied à terre, à l'entrée de la FCB.

Le tout aussi traditionnel bouquet de fleurs reçu, la première dame serre des mains. Il y a là le ministre de la Santé publique, des membres du gouvernement en charge des secteurs socio-éducatifs, les dames du Cerac, les responsables de la FCB ainsi que ses partenaires. Massés aux abords du tapis rouge, des écoliers -ils sont plus de 1100 issus des établissements d'enseignement primaire- reprennent en chœur le disque qui passe en fond sonore : « yaya to, yaya to oooo». La distribution des cadeaux commence immédiatement par eux. Sous une explosion de sons et de couleurs. Puis Mme Chantal Biya met le cap sur le Centre mère et enfant, ensuite le Children First Center. De pavillon en pavillon, son sourire redonne courage et espoir à ceux qui sont là, en proie à divers maux.

La première dame se renseigne, écoute attentivement, console, réconforte, demande des nouvelles de tel enfant, le point de telle autre situation. Rien ne semble lui échapper. C'est des moments pleins de tendresse qu'aucun petit pensionnaire n'oubliera. Cette année, ils sont plusieurs dizaines à garder le lit dans la formation sanitaire. Diarrhées aiguës, bronchite, accès palustre... Diverses maladies les y obligent. Et c'est pour leur éviter de passer les fêtes dans la douleur et la tristesse que « maman Chantal » est venue, chargée de cadeaux. Plus de 2000 sont distribués, au grand bonheur des pensionnaires et des visiteurs.

Mme Chantal Biya en ressort rassérénée. Son périple à la FCB s'achève au bout de trois heures par la remise de cadeaux à d'autres écoliers. Elle met un point d'honneur à figurer sur la photo de famille, remercier le personnel médical et les populations venues nombreuses, dans un bain de foule qui lui fait rattraper sa limousine à pieds. La cérémonie s'achève comme elle a commencé. Dans une explosion de joie, de sons et de couleurs.