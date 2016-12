Cameroun: 1338 enseignants de l'ENSET prêts à l'emploi

Sauf qu'avec le nombre toujours croissant de filières et d'étudiants, l'augmentation des capacités infrastructurelles et humaines s'avère nécessaire. François-Xavier Etoa, le recteur, a prodigué des conseils aux nouveaux enseignants en ces termes : « Une fois vos parchemins en main et vos établissements d'affectation connus, vous commencerez à lorgner le précieux sésame, le matricule. Le matricule n'est qu'un moyen et non une fin en soi. Certains parmi vous seront tentés par de mauvais démons, exemple à ne pas suivre ».

D'abord celle du président de l'association des étudiants de l'Enset, qui a remercié le personnel enseignant pour les années de formation et les notions acquises. Toutefois, il n'a pas manqué de souligner le manque d'infrastructures pour une formation optimale des apprenants. Claude Bekolo, directeur de l'Enset, a quant à lui mis un accent sur les efforts entrepris par l'institution et le gouvernement.

1300 enseignants et 38 conseillers d'orientation, diplômés de l'Ecole normale supérieure de l'Enseignement technique (Enset) de l'université de Douala, sont opérationnels depuis le 9 décembre dernier. Ces nouveaux enseignants ont reçu leurs diplômes de fin de formation en présence du recteur de l'université, Pr. François-Xavier Etoa, d'Aboubakar Njikam, inspecteur général des Services du gouverneur, de Chanceline Nanseu, 3e adjoint préfectoral, d'une foule nombreuse de parents, amis et connaissances. Trois allocutions ont marqué la cérémonie organisée au complexe Nelson Mandela de l'université de Douala - campus I.

